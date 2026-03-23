Rejestr PESEL skrywa ekstremalnie rzadkie imiona męskie. Twój syn raczej nie spotka imiennika

Najbardziej unikalne imiona dla chłopców w Polsce stanowią świetne źródło inspiracji.

Wykaz nietypowych i oryginalnych propozycji dla nowo narodzonego syna.

Zaskakujące dane z bazy PESEL na 2026 rok.

Sposoby na wyróżnienie potomka już od pierwszych dni życia za pomocą unikalnego imienia.

Zaskakujące i mało znane imiona męskie w Polsce

Krajowe zestawienia kryją w sobie prawdziwe nazewnicze perełki, obok których trudno przejść obojętnie. Baza danych PESEL, uwzględniająca pierwsze imiona obywateli według stanu na 20 stycznia 2026 roku, stanowi dowód na ogromną wyobraźnię matek i ojców. Właśnie w tym publicznym dokumencie odnajdziemy formy budzące ogromne zdziwienie u większości społeczeństwa.

Na szczycie listy absolutnych unikatów królują warianty mocno zakorzenione w historii. Wybierając dla dziecka imię Justynian, Aureli czy Flawiusz, opiekunowie bezpośrednio nawiązują do starożytnych elit i dawnych władców. Obecnie takie antyczne rozwiązania stanowią marginalny ułamek w urzędach stanu cywilnego.

Morfeusz, Prometeusz i słowiański Jarowit

Polacy chętnie czerpią również inspiracje z wielkich dzieł literackich oraz starożytnych wierzeń. Zdumienie może budzić fakt wpisania do dowodu osobistego imion takich jak Morfeusz lub Prometeusz. W oficjalnym obiegu funkcjonuje także Merlin, co natychmiast przywodzi na myśl brytyjskie legendy arturiańskie, a nie polskie szkolne korytarze.

Znaczącą grupę w urzędowych statystykach tworzą zapomniane miana o rodowodzie rdzennie słowiańskim. Rodzice w dzisiejszych czasach skrajnie rzadko decydują się na nadanie noworodkowi imienia Warcisław, Gniewosław albo Jarowit. Te historycznie bogate i mocne w brzmieniu określenia niemal zupełnie zniknęły z naszej codziennej przestrzeni.

Obco brzmiące Dżordan i Malkolm w polskim rejestrze

Uwagę pracowników urzędów regularnie przykuwają spolszczone wersje zagranicznych imion, które w dokumentach zapisuje się wyłącznie fonetycznie. Malkolm, Dżordan oraz Rodżer widnieją w państwowych papierach, chociaż w nadwiślańskich realiach wciąż uchodzą za gigantyczną rzadkość. Tego typu warianty zapisu zawsze wywołują spore dyskusje.

Największe emocje i ożywione debaty wywołują jednak wybory wręcz skrajnie nieszablonowe. Trudno uznać za standardowe nazwanie syna imieniem Delfin, Topik czy nawet Lenin, a jednak takie decyzje zostały w przeszłości formalnie zatwierdzone przez polską administrację.

Najbardziej niespotykane imiona męskie w naszym kraju można przejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii poniżej.