Pogrzeb 37-letniej Darii. Spocznie w Wyszkowie

Bliscy 37-latki poinformowali opinię publiczną o planach związanych z ostatnim pożegnaniem zamordowanej pracownicy szkoły. Wiadomo już, że nabożeństwo żałobne zaplanowano na wtorek, 13 października o godzinie 12:00 w świątyni w Leszczydole-Nowinach. Po zakończeniu mszy trumna z ciałem zostanie przetransportowana do Wyszkowa, gdzie nastąpi pochówek na cmentarzu miejskim zlokalizowanym przy ulicy Pułtuskiej.

Godzinę przed główną ceremonią, o 11:00, wierni zgromadzą się na modlitwie różańcowej przy zmarłej. Wcześniejsze czuwania zaplanowano również w jednym z domów pogrzebowych na terenie Wyszkowa.

Atak w szkole w Leszczydole-Nowinach. 15-letni Wiktor trafił do schroniska

Do dramatu doszło w czwartek, 8 października. Wtedy to 15-letni Wiktor, będący dawnym uczniem miejscowej podstawówki, wtargnął do budynku z nożem w dłoni. Nastolatek zaatakował trzy osoby, raniąc dyrektora placówki oświatowej, jedną z nauczycielek oraz 37-letnią pracownicę obsługi. Niestety, obrażenia, jakich doznała pani Daria, okazały się śmiertelne.

Dzień po tragedii, w piątek 9 października, wyszkowski Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) zadecydował o umieszczeniu napastnika na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Śledczy zlecili kompleksowe badania psychiatryczne, od których zależy, czy sprawca ataku odpowie przed wymiarem sprawiedliwości jako osoba dorosła.

Wstrząsająca zbrodnia z powiatu wyszkowskiego wpisuje się w serię brutalnych incydentów. Tego samego dnia w Sierpcu ujęto 17-latka z dwoma nożami, który odgrażał się, że zrobi komuś krzywdę. Z kolei dzień wcześniej, w szkole zawodowej w Ostrołęce, 19-letni Jakub Z. zranił ostrym narzędziem aż dziewięć osób, atakując zarówno kadrę nauczycielską, jak i uczniów.