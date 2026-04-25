Rozbój na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Groził pobiciem i zabrał gotówkę

Rozbój na warszawskim Dworcu Zachodnim

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę rano na terenie hali Dworca Zachodniego w stolicy. Jeden z pasażerów padł ofiarą mężczyzny, który wymusił oddanie gotówki, strasząc go pobiciem. Z ustaleń interweniujących funkcjonariuszy wynika, że agresor już wcześniej nagabywał innych podróżujących, próbując wyłudzić od nich pieniądze.

"Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Komisariatu Kolejowego Policji. [...] Moment rozboju zarejestrował monitoring. Analiza nagrań pozwoliła ustalić wizerunek sprawcy, a jego rysopis natychmiast przekazano patrolom skierowanym w rejon dworca" - podali przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

Szybkie zatrzymanie 23-latka na peronie

Błyskawiczne działania mundurowych zaowocowały zatrzymaniem podejrzanego, gdy ten przebywał na jednym z dworcowych peronów. Okazał się nim 23-letni Polak, który, zgodnie z informacjami podanymi przez służby, był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w tym za rozboje, pobicia oraz groźby karalne.

"Policjanci odzyskali większość skradzionych pieniędzy - część z nich mężczyzna zdążył wydać na zakup biletu do Łodzi. Obecnie kompletowany jest materiał procesowy, który posłuży do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - podkreślili funkcjonariusze.

Czytaj również: Pijany wjechał Oplem w ciągnik. Obok siedziała ciężarna pod wpływem

Policja przejęła 49 kg marihuany - zobacz zdjęcia z akcji służb:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru