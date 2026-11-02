Rusza duży remont ulicy Grenadierów i poważne zmiany przy Szpitalu Grochowskim

Remont chodników i utrudnienia przy Szpitalu Grochowskim

Za prace na odcinku pomiędzy ulicą Spalinową a Aleją Waszyngtona odpowiada deweloper. Roboty skoncentrują się na przebudowie chodników po stronie ulic Spalinowej i Cyraneczki. Trotuary będą zamykane fragmentami a piesi będą musieli korzystać z przejścia drugą stroną ulicy. Wyznaczone przejścia dla pieszych ulegną czasowemu zwężeniu.

Mimo wprowadzanych zmian zapewniony zostanie ciągły i bezpieczny dostęp do Szpitala Grochowskiego. Miejscowo na jezdni i ścieżce rowerowej mogą pojawić się zwężenia. Zmiany odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej, ponieważ w rejonie prowadzonych robót przystanki autobusowe zostaną przesunięte o kilka metrów.

Prace na odcinku od Al. Stanów Zjednoczonych do Ostrobramskiej

Równolegle miejskie służby rozpoczną prace przygotowawcze do wymiany asfaltu na odcinku od Alei Stanów Zjednoczonych do ulicy Ostrobramskiej. Drogowcy skupią się na wymianie krawężników po obu stronach drogi oraz naprawie wysp dzielących jezdnie.

Kierowcy i okolicźni mieszkańcy muszą pamiętać o następujących zmianach:

Ulica Betonowa straci połączenie z Grenadierów i zostanie na niej wprowadzony tymczasowo ruch dwukierunkowy.

i zostanie na niej wprowadzony tymczasowo ruch dwukierunkowy. W miejscach wymiany krawężników pas ruchu może zostać zwężony do trzech metrów .

. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będą bezwzględne zakazy parkowania .

. Na wysokości ulicy Ostrobramskiej ruch pieszy zostanie skierowany na drogę dla rowerów.

Dojazd do prywatnych posesji będzie na bieżąco uzgadniany z wykonawcą robót.

Utrudnienia na skrzyżowaniach i wymiana asfaltu

Znaczne zmiany w organizacji ruchu pojawią się na dwóch głównych skrzyżowaniach. Podczas robót na zbiegu ulicy Grenadierów z Aleją Stanów Zjednoczonych jadący od strony Spalinowej zyskają dwa pasy ruchu, ale zamknięty zostanie prawoskręt w ulicę Fundamentową. Kierowcy ominą ten rejon jednym pasem, przy czym przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu pozostaną w pełni otwarte.

Kolejne utrudnienia pojawią się przy skrzyżowaniu z ulicą Ostrobramską. Nocami w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w weekendy przed samym skrzyżowaniem zamykany będzie lewy lub prawy pas jezdni w kierunku Ostrobramskiej. Zwężony zostanie również pas w stronę ulicy Majdańskiej.

Wszystkie te działania stanowią pierwszy etap prac. ZDM zapowiada że układanie nowej nawierzchni asfaltowej na Grenadierów odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe