Ruszył remont jednego z głównych mostów w stolicy. Prace potrwają do końca wakacji, co się zmieni?

Most Gdański do remontu

W poniedziałek, 4 maja ruszyły prace remontowe na Moście Gdańskim. Prowadzone prace obejmują renowację gzymsów i balustrad obecnych na moście.

- To elementy przeprawy, które jak każda jego część wymagają stałej opieki - zwraca uwagę Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i dodaje: - Zakres prac wskazała nam ekspertyza specjalistów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, niezbędne były też konsultacje z konserwatorem zabytków.

Głównym zadaniem ekip remontowych jest zabezpieczenie balustrad przed korozją, przy jednoczesnym zachowaniu ich koloru.

Całe wakacje w remoncie

Co istotne, remont dotyczy obu poziomów mostu, a więc górnej jezdni i położonego niżej torowiska tramwajowego ze szlakiem dla pieszych i rowerzystów.

W poniedziałek, 4 maja o godz. 7 został zagrodzony kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego. Po kilku tygodniach prace mają przenieść się bliżej Śródmieścia. Koniec prac po tej stronie mostu zaplanowaliśmy na początek wakacji.

W tym samym czasie prace będą prowadzone na poziomie tramwajowym. Pod remontowanym fragmentem jezdni zostanie zamknięty chodnik. Piesi przejdą po drugiej stronie torów.

ZDM podzielił prace na dwa etapy, które mają potrwać do końca sierpnia.

- Najpierw, mniej więcej do początku wakacji wykonawca zajmie się balustradą południową, a w wakacje przeniesie się z pracami na drugą stronę - zapowiada Jakub Dybalski.

Most Gdański

Stołeczny Most Gdański łączy pogranicze Śródmieścia i Żoliborza z Pragą-Północ po drugiej stronie rzeki. Dwupoziomowa przeprawa powstała w latach 50. i słynie m.in. charakterystycznego neonu z napisem "Miło cię widzieć".

