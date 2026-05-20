Ruszyły prace w Elizeum. Tajemniczy zabytek zostanie zabezpieczony

Ruszyły prace w Elizeum

Zgodnie z relacją Michała Krasuckiego, obecnie na miejscu trwa usuwanie wierzchniej warstwy ziemi znad sklepienia. Wykonawca zajmuje się również udrożnieniem kanałów wentylacyjnych. Wszystko po to, by móc odpowiednio zabezpieczyć obiekt oraz przeprowadzić osuszanie.

- Budowla zostanie na całości przykryta membraną. W kanałach wentylacyjnych zostaną zamontowane niewielkie wentylatorki, aby wspomagały osuszenie. Przez następne kilka miesięcy prowadzona będzie obserwacja, jak zachowuje się cegła w trakcie osuszania. Proces powinien być powolny i kontrolowany, z uwagi na obecne maksymalne zawilgocenie cegły - przekazał. Dodał przy tym, że w drugiej fazie prac wykonana zostanie docelowa izolacja.

Rozpoczynając roboty, wykonawca musiał również zadbać o miejscowe nietoperze, które monitorowano przez całą zimę, aż do opuszczenia przez nie Elizeum w kwietniu. Zwierzęta zyskały już wbudowane w skarpę schronienie.

Elizeum, czyli jeden z najbardziej tajemniczych zabytków Warszawy

Podziemne Elizeum, zlokalizowane w Parku Na Książęcem, powstało pod koniec XVIII w. To dwukondygnacyjna rotunda, którą wykonano z cegły według projektu Szymona Bogumiła Zuga na polecenie księcia Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Swoją nazwę zawdzięcza mitycznym Polom Elizejskim.

Po co stworzono obiekt? Zgodnie z relacją stołecznych urzędników, rotunda miała przede wszystkim funkcjonować jako podziemne miejsce przyjęć. Przed wieloma laty wnętrze groty było bogato zdobione - znalazły się w nim m.in. rzeźby oraz kolumny. Z czasem obiekt zaczął jednak niszczeć, również wskutek porastania korzeni drzew i krzewów. Niemal całkowitemu zniszczeniu uległa warstwa izolacji, którą pokryto obiekt od zewnątrz. Mijające lata nie pomogły więc w ochronieniu historycznego wystroju z freskami i sztukateriami.

Sytuację zabytku mają znacznie poprawić prowadzone prace remontowe, warte blisko 5 mln zł. Roboty powinny się zakończyć w 2028 r.

