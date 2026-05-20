Wianki nad Wisłą 2026 przyciągną tłumy! Kiedy? Kto wystąpi? Sprawdźcie najważniejsze szczegóły imprezy

Wianki nad Wisłą 2026 - kiedy i gdzie odbędzie się impreza? Jakie atrakcje czekają na pikniku? Program

Już 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann odbędą się wyczekiwane Wianki nad Wisłą 2026. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie oczywiście tradycyjny piknik z atrakcjami dla całej rodziny od godz. 13:00. Na scenie pojawią się m.in. Młodzieżowy Zespół Podchlebnicki oraz Zespół Folklorystyczny CYMBARKA z Cielądza.

Na miejscu stanie Wioska Słowiańska, w której odwiedzający poczują klimat pradawnych osad. Zainteresowani wezmą udział w wielu warsztatach: garncarskich, kulinarnych, rzemieślniczych lub własnoręcznie wykonają tradycyjne lalki motanki. W przestrzeni Multimedialnego Parku Fontann wystąpią także Teatr Sztuka Ciała, A3 Teatr oraz Teatr Akt. Nie zabraknie zabaw takich jak rzucanie włócznią, walka na worki, rycerskie pojedynki czy bieg damy i rycerza. Uczestnicy odwiedzą również stanowiska Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne oraz punkty z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami.

Jak przekazali organizatorzy, w trakcie Pikniku Świętojańskiego uczestnicy wezmą udział w warsztatach plecenia wianków z żywych kwiatów, które zaprezentują w trakcie konkursu na najpiękniejszy wianek, zabiorą ze sobą do domu lub wezmą udział w symbolicznym rytuale puszczania ich na wodę. Ponadto w specjalnie przygotowanej strefie zainteresowani z pomocą florystek stworzą wspólnie duży wianek o średnicy czterech metrów, który popłynie Wisłą. Wspólne dekorowanie kolejnych części wianka odbędzie się w grupach, co pełną godzinę aż do godz. 16:00. Na terenie wydarzenia znajdą się również pełne atrakcji stoiska partnerów.

Wianki nad Wisłą 2026 - koncerty. O której godzinie? Kto wystąpi? Line-up

Po uroczystym wodowaniu wianka i zakończeniu piknikowych atrakcji ruszą koncerty. Wieczór na dużej scenie o godz. 19:30 rozpocznie CHRUST. Wraz z zespołem zaśpiewa Czesław Mozil, następnie wystąpi O.S.T.R (20:40). Na godz. 21:45 zaplanowano natomiast start transmitowanego na żywo w TVN koncertu "Wianki nad Wisłą - Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia". Na scenie pojawią się topowe gwiazdy: Beata i BAJM, NOSOWSKA, O.S.T.R., Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis, BOVSKA, ALICJA oraz Hania Kuzimowicz. Zwieńczeniem imprezy będzie muzyczny set, który wykona Satori - holenderski muzyk, producent i DJ (23:40).

- Wianki nad Wisłą od lat pozostają jednym z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń plenerowych w Warszawie. Łączymy to, co zakorzenione w słowiańskich obrzędach i lokalnej tradycji, z nowoczesnym miejskim świętem muzyki. W tym roku publiczność zachwyci koncert "Miasto Gra: Muzyka, Miłość, Marzenia", który połączy gwiazdy polskiej estrady w wyjątkowym muzycznym widowisku. Zwieńczeniem wieczoru będzie świetlne show z muzyką holenderskiego DJ-a i producenta Satori, który zabierze publiczność w hipnotyczną, pełną emocji podróż przez brzmienia folku i elektroniki - zaznaczył Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Wstęp na wydarzenie będzie oczywiście bezpłatny. Partnerem imprezy jest Radio ESKA.

