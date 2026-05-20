13-latka z Mławy straciła przytomność po wyjściu z łazienki. Strażacy odkryli przerażającą prawdę

Dramatyczny finał kąpieli 13-latki w Mławie

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w sobotę, 16 maja, w godzinach wieczornych w prywatnym domu na jednym z osiedli w Mławie. 13-letnia dziewczynka weszła do łazienki, aby się wykąpać, jednak tuż po opuszczeniu pomieszczenia nieoczekiwanie osunęła się na ziemię. Zaniepokojeni krewni od razu powiadomili pogotowie ratunkowe, które błyskawicznie ruszyło na ratunek. - 13-latka została przewieziona do szpitala. Na szczęście jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Straż pożarna wykryła potężne stężenie tlenku węgla w domu

Służby sprawnie ustaliły powód utraty przytomności przez młodą mieszkankę miasta. Okazało się, że w budynku ulatniał się tlenek węgla. Potwierdzili to wezwani na miejsce strażacy. Wykonane przez nich pomiary wykazały, że dopuszczalny poziom trującego gazu w domowym powietrzu został przekroczony kilkukrotnie, stwarzając ogromne zagrożenie. - Jak wstępnie ustalili policjanci, piecyk gazowy nie przechodził przeglądów technicznych od kilkunastu lat. Trwają dalsze, szczegółowe ustalenia - poinformowała asp. szt. Pawłowska.

Policja apeluje o montaż czujników czadu i przeglądy piecyków

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że tlenek węgla jest niezwykle podstępną substancją, zupełnie nie bez powodu nazywaną "cichym zabójcą". Z uwagi na całkowity brak zapachu oraz koloru, ludzkie zmysły nie są w stanie samodzielnie zarejestrować obecności ulatniającego się czadu, a jego wdychanie grozi głęboką utratą świadomości, nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

- Podstawą bezpieczeństwa są regularne przeglądy instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych i gazowych. Warto także zamontować czujnik tlenku węgla - niewielkie urządzenie może uratować życie domowników. W przypadku podejrzenia obecności czadu należy natychmiast opuścić mieszkanie i wezwać pomoc pod numer alarmowy 112 - przypomniała asp. szt. Pawłowska.

