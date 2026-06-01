Nowe połączenia z Warszawy. Ryanair z nowym rozkładem

Ryanair przedstawił największy w swojej historii zimowy program lotów z Warszawy. Oferta na sezon Zima 2026 obejmie łącznie 46 tras, w tym 12 nowych kierunków, realizowanych z lotnisk Warszawa-Modlin i Warszawa-Chopin.

Dwa nowe samoloty w Modlinie

Kluczowym elementem rozwoju siatki połączeń jest zwiększenie liczby samolotów bazujących na lotnisku Warszawa-Modlin. Ryanair wprowadzi tam dwie dodatkowe maszyny, co oznacza wzrost floty stacjonującej w porcie do ośmiu samolotów.

Według przewoźnika całkowita wartość inwestycji związanej z bazą w Modlinie wyniesie 800 mln dolarów. Rozbudowa ma przełożyć się nie tylko na większą liczbę połączeń, ale również na rozwój lokalnego rynku pracy. Ryanair szacuje, że dzięki działalności w Modlinie wspieranych będzie ponad 2500 miejsc pracy, w tym 240 stanowisk dla pilotów i personelu pokładowego.

5 nowych tras z Warszawy-Modlin

W sezonie zimowym 2026 Ryanair będzie obsługiwał z Modlina 30 tras, w tym pięć nowych kierunków:

Bratysława,

Bristol,

Manchester,

Shannon,

Zagrzeb.

7 nowych połączeń z Lotniska Chopina

Nowe kierunki z Warszawy-Chopina to:

Bari,

Bolonia,

Katania,

Liverpool,

Neapol,

Turyn,

Wenecja.

Trzydniowa promocja na bilety

Co ciekawe, z okazji ogłoszenia rekordowego rozkładu lotów Ryanair uruchomił specjalną, trzydniową promocję, która rozpoczęła się 29 maja. W sprzedaży znalazło się ponad 100 tys. miejsc w cenach rozpoczynających się od 134 zł. Promocyjne bilety można było rezerwować za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej Ryanair. Wiele osób z pewnością zyskało więc bilety na city break w dobrych cenach na zimę 2026.