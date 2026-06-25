Absolutorium w cieniu afery o Szpital Południowy. Trudny dzień Rafała Trzaskowskiego

Radni zagłosują nad absolutorium i wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego.

Po sesji absolutoryjnej odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone Szpitalowi Południowemu.

Opozycja domaga się wyjaśnień dotyczących nadzoru nad miejską placówką.

Dwie sesje i jeden temat

W czwartek w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się dwie sesje Rady Warszawy. Najpierw radni zajmą się oceną wykonania budżetu miasta za 2025 rok oraz zdecydują o udzieleniu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium i wotum zaufania. Bezpośrednio po zakończeniu tych obrad rozpocznie się nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek opozycji. Jej głównym tematem będzie sytuacja w Szpitalu Południowym.

Wynik głosowania wydaje się przesądzony, ponieważ Koalicja Obywatelska dysponuje większością w Radzie Warszawy. Najwięcej emocji budzi jednak zapowiedziane wystąpienie prezydenta dotyczące wydarzeń w Szpitalu Południowym. Trzaskowski ma odnieść się do informacji o funkcjonowaniu tzw. „saloniku VIP” oraz kwestii nadzoru nad miejską placówką.

- W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Już zostały dopięte wszystkie formalności - poinformował prezydent stolicy.

Wcześniej odwołano także zarząd Szpitala Południowego. Opozycja uważa jednak, że to niewystarczające działania i domaga się wyciągnięcia politycznych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nadzór nad placówką.

Prokuratura prowadzi działania

W środę były ordynator Szpitala Południowego został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Lekarz został wezwany po wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero, w którym mówił o rzekomych nieprawidłowościach i zagrożeniu dla pacjentów.

- Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - podsumował przesłuchanie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że prokuratura zajmowała się 12 sprawami dotyczącymi zgonów w Szpitalu Południowym. Wszystkie zostały umorzone.

27