Zaćmienie Słońca już dziś! Sprawdź, o której godzinie zacznie się w Polsce

Słońce zniknie w środę. W Polsce tarcza będzie przysłonięta nawet w 88 proc.

W środę, 12 sierpnia pierwszy raz od 1999 roku w kontynentalnej Europie ludzie zobaczą całkowite zaćmienie Słońca. Najlepsze warunki do podziwiania tego fenomenu będą w północnej Hiszpanii i na Islandii. W Polsce będzie zaćmienie częściowe, jednak w niektórych regionach Księżyc przysłoni prawie 90 proc. słonecznej tarczy.

Zjawisko całkowitego zaćmienia zacznie się na północnych krańcach Rosji. Stamtąd przemieści się nad Ocean Arktyczny i Grenlandię, by dotrzeć do Islandii, a następnie pokonać Atlantyk i pojawić się nad Hiszpanią oraz fragmentem Portugalii. Spektakl będzie można również śledzić z popularnych turystycznych wysp, takich jak Majorka i Ibiza.

Najdłużej, bo aż przez 2 minuty i 13 sekund, całkowite zasłonięcie Słońca utrzyma się na Islandii, w okolicach klifów Latrabjarg. Państwa takie jak Islandia i Hiszpania od dłuższego czasu szykowały się na wzmożony ruch turystyczny z tej okazji. W samej Hiszpanii przygotowano przeszło 400 miejsc, które oficjalnie wyznaczono lub polecono do obserwacji.

Zaćmienie Słońca w Polsce. O której godzinie spojrzeć w niebo?

Zaćmienie zacznie się wieczorem, tuż przed momentem, gdy Słońce zajdzie za horyzont. Najbardziej sprzyjające warunki do obserwacji mają mieszkańcy zachodnich i północnych regionów Polski. Rekordowa faza, obejmująca 88 proc. zasłoniętej tarczy, będzie zauważalna w Kotlinie Kłodzkiej. Zdecydowanie gorzej sytuacja będzie wyglądać w Bieszczadach, gdzie Księżyc zdąży zasłonić zaledwie około 42 proc. Słońca przed jego zachodem.

Początek zaćmienia, w zależności od dokładnej lokalizacji, przewiduje się między godziną 19.10 a 19.20. Dla przykładu, w Gdańsku zjawisko zacznie się o 19.11, osiągając maksimum o 20.05. Warszawiacy zauważą pierwsze zmiany o 19.15, a szczytowy moment nastąpi około 20.07. We Wrocławiu początek wyznaczono na 19.17, a maksimum na 20.12. Z kolei w Łodzi zaćmienie ruszy o 19.16, maksymalną fazę osiągnie około 20.08, a samo Słońce zajdzie tam o 20.12, przy czym Księżyc przysłoni około 86,6 proc. jego powierzchni.

Chroń oczy podczas zaćmienia. Nigdy nie patrz bezpośrednio na Słońce

Niezależnie od tego, jak duży fragment Słońca jest zakryty, nie można bezpośrednie wpatrywać się w nie bez zabezpieczeń. Aby bezpiecznie podziwiać to zjawisko, należy zaopatrzyć się w specjane okulary wyposażone w filtr zgodny z certyfikatem ISO 12312-2.

Należy pamiętać, że standardowe okulary przeciwsłoneczne nie stanowią odpowiedniej bariery ochronnej. Równie nieskuteczne i niebezpieczne są domowe metody, takie jak używanie klisz fotograficznych, płyt CD czy zadymionego szkła.

Istnieją jednak metody obserwacji, które nie wymagają patrzenia w niebo. Obraz Słońca można z powodzeniem rzutować na zwykłą kartkę papieru. Interesujący efekt wizualny zapewniają też szczeliny w listowiu drzew, dzięki którym podczas zaćmienia na pobliskich powierzchniach, jak ściany czy chodniki, pojawiają się dziesiątki miniaturowych, świetlistych sierpów.

Kolejna szansa na zobaczenie całkowitego zaćmienia Słońca, chociażby w południowych rejonach Hiszpanii, nadarzy się 2 sierpnia 2027 roku. Wtedy faza całkowitego przesłonięcia w optymalnym punkcie potrwa rekordowe 6 minut i 23 sekundy. W Polsce następne całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne dopiero w odległej przyszłości, 7 października 2135 roku.

Sonda Obserwowałaś/eś zaćmienie Słońca? Tak Nie

🌒 Częściowe zaćmienie Słońca nad Polską – 12 sierpniaW środę w Polsce zobaczymy głębokie częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko rozpocznie się, zależnie od regionu, około godz. 19:11–19:18.🔭 Najlepsze warunki do obserwacji samego zjawiska będą w zachodniej i… pic.twitter.com/TPwUPEtTi0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 10, 2026

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