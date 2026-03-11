Sklep monopolowy w Warszawie omija nocną prohibicję. Jak to możliwe?

Monopolowy w dzień, bar w nocy. Sprytny sposób na zakaz

Od 1 listopada ubiegłego roku w dwóch warszawskich dzielnicach – Śródmieściu i Pradze-Północ – obowiązuje pilotażowy program, w ramach którego po godzinie 22 nie można kupić alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych. Ta nocna prohibicja ma szansę zostać rozszerzona na całe miasto.

Jak się jednak okazuje, niektórzy przedsiębiorcy znaleźli sposób na obejście przepisów. Jeden ze sklepów monopolowych, działający pod szyldem "24h" przy ulicy Nowy Świat, zastosował kreatywne rozwiązanie. Placówka do godziny 22 funkcjonuje jako sklep, a od 22 do 6 rano przekształca się w punkt gastronomiczny, w którym alkohol można spożyć na miejscu. To sprytny manewr, biorąc pod uwagę prestiżową lokalizację w popularnej, imprezowej części miasta, tuż obok ulicy Chmielnej.

Co na to urzędnicy? Będą kontrole i ważne decyzje

Zapytaliśmy o sprawę stołecznych urzędników. Jak wyjaśnia Anna Łobko, rzeczniczka prasowa urzędu dzielnicy Śródmieście, taka zmiana charakteru działalności jest formalnie możliwa, ale wymaga spełnienia szeregu wymogów i przejścia określonej procedury. Podobnego zdania jest Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza, która potwierdza, że przepisy pozwalają na prowadzenie w jednym lokalu sprzedaży na miejscu i na wynos, pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń.

Ratusz zapowiada jednak, że będzie przyglądać się sprawie. Każda próba „kreatywnego” obejścia prawa będzie traktowana jako rażące naruszenie warunków korzystania z zezwolenia, co może skutkować jego cofnięciem. Rzeczniczka ratusza zapowiedziała kontrole we wspomnianym lokalu przy ul. Nowy Świat 30.

Tymczasem już w czwartek Rada Warszawy podejmie ostateczną decyzję o wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Dodatkowo radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmniejszenia łącznej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach o 310, jednocześnie zwiększając limit dla gastronomii o 20. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, zdobycie pozwolenia na sprzedaż alkoholu w stolicy będzie zatem trudniejsze.

Sklep monopolowy w Śródmieściu po 22 zmienia się w lokal gastronomiczny:

