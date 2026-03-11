18-letni kierowca BMW usłyszał zarzuty po wypadku w Mąkolinie. Nowe informacje po sekcji zwłok 14-latki

18-letni kierowca usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku komunikacyjnego w Płocku.

W wypadku zginęły dwie nastolatki, a trzecia osoba walczy o życie w szpitalu.

Kierowca przyznał się do winy, grozi mu 8 lat więzienia.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w Mąkolinie. Radio Eska ustaliło, że 18-letni kierowca usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 §2 Kodeksu karnego.

- 18-letni kierowca usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 §2 Kodeksu karnego. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i złożył krótkie wyjaśnienia – przekazał prok. Bartosz Maliszewski.

Sekcja zwłok i nowe informacje ze szpitala

W środę przeprowadzono sekcję zwłok jednej z ofiar, 14-latki, która zginęła na miejscu wypadku.

- Biegły wstępnie określił przyczynę śmierci jako rozległe obrażenia głowy, typowe dla wypadków komunikacyjnych - poinformował prokurator. Niestety, to nie koniec tragicznych wieści.

- Dosłownie kilkadziesiąt minut temu otrzymaliśmy wiadomość z jednego z warszawskich szpitali, że druga z poszkodowanych dziewczyn zmarła. Oznacza to, że w wyniku tego wypadku są już dwie ofiary śmiertelne. Trzecia osoba nadal przebywa w szpitalu - dodał.

Jeden z pasażerów przesłuchany. Jakie konsekwencje grożą kierowcy?

W sprawie przesłuchano również pasażera samochodu, 17-latka, który odniósł mniejsze obrażenia, od pozostałych towarzyszy podróży.

- Złożył bardzo obszerne zeznania, po czym został zwolniony - mówi Esce prokurator.

Za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym 18-latkowi grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają, że w chwili zdarzenia kierowca był trzeźwy.

- Badanie wykazało brak alkoholu w organizmie. Pobrano także krew do dalszych badań toksykologicznych. Na obecnym etapie, na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej, nie ma przesłanek wskazujących na obecność innych substancji psychoaktywnych - poinformowała prokuratura.

