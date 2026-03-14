Skonfiskowany Ford Mustang w rękach policji na Mazowszu. Wcześniej jeździł nim pijany kierowca

Nowy radiowóz. Skonfiskowany Ford Mustang trafi do służby

W rozmowie z Polską Agencją Prasową podinspektor Kucharska wyjaśniła sprawę tego nietypowego nabytku, podkreślając wyjątkowość całej sytuacji. Zaznaczyła wyraźnie, że jest to pierwszy przypadek włączenia do floty modelu Ford Mustang, który został sądownie odebrany sprawcy przestępstwa drogowego i oficjalnie przekazany do dyspozycji funkcjonariuszy.

− W naszym garnizonie było już kilka samochodów innych marek z podobną historią. Policja wnioskuje o przekazanie jej auta, w którego sprawie orzeczony został przepadek, kierując się przede wszystkim stanem technicznym pojazdu i aktualnymi potrzebami − powiedziała rzeczniczka.

Zabrany pijanemu kierowcy Ford Mustang zasili mazowiecką policję

Przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu poinformowała, że oficjalny debiut przemalowanego radiowozu nastąpi już w przyszłym tygodniu. W trakcie planowanego briefingu dowiemy się, do jakiej jednostki trafi ta potężna maszyna oraz jakie konkretnie zadania będą realizować poruszający się nią mundurowi. Bardzo możliwe, że ten rzucający się w oczy samochód posłuży nie tylko do codziennej walki z piratami drogowymi, ale także sprawdzi się w działaniach prewencyjnych i akcjach edukacyjnych.

Minionej soboty przedstawiciele radomskiej komendy musieli stanowczo zareagować na plotki krążące w przestrzeni wirtualnej. Zdementowali oni złośliwe pogłoski sugerujące, że odebrany nietrzeźwemu kierowcy sportowy wóz zdążył już brać udział w wypadku drogowym z winy policjantów.

− Uspokajamy − to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze. Przy okazji przypominamy: jedźcie odpowiedzialnie i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. W przeciwnym razie może się okazać, że to właśnie Wasz samochód trafi w ręce policjantów i będzie wykorzystywany do dbania o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu − przekazała komenda w Radomiu na portalu X.

