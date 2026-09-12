Ślub w plenerze może być uznany za nieważny! Biskup ostrzega zakochanych

Biskup Tomasz Sztajerwald przyznał w rozmowie z PAP, że w diecezji warszawsko-praskiej nieznacznie wzrosła liczba próśb o możliwość zorganizowania ceremonii poza świątynią. Pary pragną, aby ten dzień był wyjątkowy, efektowny i na długo pozostał w pamięci uczestników. Zdaniem duchownego moda na takie uroczystości może być związana z obrazami utrwalonymi przez współczesną kulturę. Romantyczne filmy często kończą się ślubem na plaży, w ogrodzie lub w innej malowniczej scenerii. – Motyw ślubu na plaży o zachodzie słońca lub w pięknym, ukwieconym ogrodzie jest częstym zakończeniem romantycznych filmów – zauważył bp Sztajerwald.

Takie obrazy silnie oddziałują na wyobraźnię przyszłych małżonków. Dodatkowe znaczenie mają media społecznościowe, w których liczą się atrakcyjne kadry i efektowna oprawa wydarzenia.

Kościół nie popiera ślubów plenerowych

Stanowisko przedstawione przez biskupa jest jednoznaczne. W przypadku sakramentalnego małżeństwa właściwym miejscem ceremonii pozostaje świątynia. – Krótko mówiąc, Kościół nie popiera ślubów plenerowych. Problem polega także na tym, że skupieni na zewnętrznej otoczce możemy zgubić istotę sprawy – powiedział rozmówca PAP.

Duchowny podkreślił, że dla wierzących małżeństwo jest sakramentem, a nie jedynie uroczystym wydarzeniem rodzinnym. Kościół ma przypominać o duchowym wymiarze składanej przysięgi. Ważna jest również więź z parafią, w której narzeczeni lub jedno z nich wcześniej przyjmowali inne sakramenty.

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Według biskupa nawet zapewnienie, że ceremonia nad jeziorem lub pod lasem zostanie przeprowadzona godnie, nie jest wystarczającym argumentem. Miejsce wybrane wyłącznie ze względu na wygląd nie ma charakteru sakralnego i może odciągać uwagę od istoty uroczystości.

Zdjęcia na Instagramie nie powinny być najważniejsze

W wywiadzie pojawiła się również kwestia osób, które pozostają luźno związane z wiarą. Zdaniem bp. Sztajerwalda mogą one nie rozumieć w pełni, czym z punktu widzenia Kościoła jest sakrament małżeństwa. – Bardziej niż na przygotowaniu duchowym zależy im na przygotowaniu miejsca, żeby móc wstawić piękne zdjęcia na Instagrama – stwierdził duchowny.

Biskup zaznaczył, że uroczystość w kościele także może mieć wyjątkową oprawę. Świątynię można udekorować kwiatami, a podniosłość chwili podkreślić odpowiednio dobraną muzyką. Plenerowa sesja fotograficzna może natomiast odbyć się innego dnia, bez presji związanej z harmonogramem wesela.

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Są też bardziej przyziemne argumenty. Ceremonię pod gołym niebem może pokrzyżować deszcz, wiatr, chłód lub upał. Wówczas wymarzony ślub może zmienić się w nerwowe przenoszenie gości do namiotu albo sali weselnej.

Kiedy ślub poza kościołem może być możliwy?

Od ogólnej zasady istnieją wyjątki, ale nie dotyczą one wyłącznie pragnienia pięknej scenerii. Ślub poza świątynią może zostać zorganizowany między innymi wtedy, gdy jedna z osób odbywa karę w więzieniu albo ze względu na poważną chorobę nie może opuścić szpitala. W takich sytuacjach należy skontaktować się z kapelanem danej placówki.

Biskup opowiedział również o starszych parach, które po wielu latach związku cywilnego decydują się na małżeństwo sakramentalne. Niektóre z nich obawiają się reakcji otoczenia albo nie mają sił i środków na dużą uroczystość. Ślub może jednak odbyć się skromnie, przy kilku najbliższych osobach, bez wystawnego przyjęcia. Możliwe jest także wystąpienie o zwolnienie z zapowiedzi.

– Bardzo wzruszająca była radość tych ludzi, którzy po latach mogli być w końcu sakramentalnym małżeństwem – wspominał duchowny.

Sonda Ślub tradycyjny czy w plenerze? Tradycyjny W plenerze

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Szczególną ostrożność powinny zachować pary, które trafią na komercyjną ofertę organizacji kościelnego ślubu w plenerze. Nie zawsze wiadomo, jakiego wyznania jest proponowany duchowny oraz czy ma prawo udzielić danego ślubu. – Jeżeli komercyjna firma oferuje organizację ślubu w plenerze z udziałem katolickiego księdza, to trzeba jasno powiedzieć: coś raczej jest tu nie tak – ostrzegł bp Sztajerwald.

Zgoda na ślub poza kościołem może zostać wydana, ale sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jak zaznaczył rozmówca PAP, nawet ceremonia poprowadzona przez rzymskokatolickiego księdza będzie nieważna, jeżeli duchowny nie ma odpowiedniej delegacji. Problemy mogą dotyczyć nie tylko skutków sakramentalnych, lecz także cywilnych.

Dlatego przed podpisaniem umowy z organizatorem warto sprawdzić wszystkie formalności w swojej parafii. Efektowna dekoracja i piękne zdjęcia nie zastąpią bowiem dokumentów, zgód oraz uprawnień wymaganych do ważnego zawarcia małżeństwa.

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