Dlatego Mamyito.pl wprowadza do swojej oferty jeszcze więcej produktów od lokalnych producentów. Truskawki prosto z plantacji, soczyste maliny, słodkie czereśnie czy długo wyczekiwane szparagi – wszystko to można zamówić z dostawą do domu. Bez konieczności stania w korkach i szukania miejsca parkingowego przy ryneczku.

Jeszcze niedawno świeże, sezonowe owoce i warzywa kojarzyły się z poranną wyprawą na targ. Dziś rzeczywistość wygląda inaczej – wiele osób pracuje do późna, a lokalne bazarki kończą handel, zanim zdążymy wyjść z biura. Tymczasem potrzeba zdrowego, wartościowego jedzenia nie znika. Wręcz przeciwnie – rośnie.

Klienci coraz częściej pytali nas o sezonowe owoce i warzywa od lokalnych dostawców – mówi prezes firmy, Kamil Kopania. – Po pracy ryneczki są już zamknięte, a nasi klienci chcą jeść smacznie i zdrowo. Wprowadzenie do oferty produktów lokalnych to odpowiedź na te potrzeby.

Prezes podkreśla jednak, że w zakupach spożywczych online chodzi o coś więcej niż tylko szeroki wybór. Dostarczanie codziennych zakupów spożywczych to ogromna odpowiedzialność. Klienci bardzo często zamawiają konkretne produkty do swojej diety, planują z wyprzedzeniem obiady, posiłki dla dzieci czy rodzinne spotkania. Brak produktu albo dostawa, która nie dotrze na czas, może oznaczać zawalenie się misternie zaplanowanego dnia. Dlatego najważniejsza jest jakość usługi – zakupy muszą trafiać do klientów punktualnie, kurier powinien być pomocny, miły i uśmiechnięty, a produkty świeże i pachnące, dokładnie takie, jakie sami chcielibyśmy postawić na swoim stole. Naszym zadaniem jest uprościć i ułatwić życie klientów oraz uwolnić ich czas na przyjemności, które są tak ważne w codziennym życiu podkreśla Kamil Kopania.

Smak wiosny z dostawą do domu. Sezonowe produkty od lokalnych producentów w Mamyito.pl

W czerwcu szczególnie doceniamy smak prawdziwych, polskich truskawek – tych pachnących słońcem. Maliny, które smakują jak wakacje u babci. Szparagi, na które czekamy cały rok. Możliwość zamówienia ich razem z codziennymi zakupami – pieczywem, nabiałem, wędlinami sprawia, że organizacja domowych obowiązków staje się prostsza.

Wiosna to także początek sezonu grillowego. Coraz częstsze spotkania z rodziną i przyjaciółmi oznaczają większe zakupy: świeże warzywa do sałatek, owoce na desery, napoje, przekąski i produkty na marynaty. Zamiast kilku wizyt w różnych sklepach, wszystko można zamówić w jednym miejscu i zaplanować dostawę na konkretny dzień i godzinę. Bez pośpiechu, bez stresu, bez dźwigania ciężkich toreb.

Dla wielu osób to realna zmiana w codziennym funkcjonowaniu. W tygodniu – szybkie, wygodne zakupy po pracy. W weekend – czas dla bliskich zamiast biegania między półkami. A przy tym pewność, że na stół trafiają świeże, sezonowe produkty od lokalnych producentów.

Wiosna sprzyja świeżym początkom. Jeśli można połączyć jakość, lokalność i wygodę dostawy pod drzwi, trudno o lepsze rozwiązanie. Bo dobre jedzenie zaczyna się od dobrych produktów. A codzienność staje się lżejsza, gdy ktoś pomaga nam zadbać o resztę.

