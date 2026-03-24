Tragedia o świcie w Radomiu. Młody mężczyzna zginął pod pociągiem

Wczesnym rankiem w Radomiu pociąg śmiertelnie potrącił młodego człowieka.

Okoliczności i dokładne przyczyny tego makabrycznego zdarzenia bada teraz policja, a wszystkie czynności nadzoruje prokurator .

. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ składy notują ogromne opóźnienia z powodu zablokowania trasy.

Tragiczny wypadek na torach w Radomiu. Nie żyje młody mężczyzna

Dramatyczne sceny rozegrały się we wczesnych godzinach porannych w rejonie ulicy Walentynowicz w Radomiu. Tuż po godzinie 5:30 skład pasażerski jadący w relacji Skarżysko-Kamienna uderzył w znajdującego się na torowisku młodego człowieka. Obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że życia mężczyzny nie udało się uratować.

Obszar, w którym doszło do śmiertelnego potrącenia, został natychmiast zabezpieczony przez wezwane na miejsce jednostki. Śledczy starają się zrekonstruować dokładny przebieg tragedii, a wszystkie działania funkcjonariuszy odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratora.

- Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - poinformowała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Opóźnienia pociągów po wypadku w Radomiu. Wprowadzono objazdy

Śmiertelne zdarzenie doprowadziło do sporych utrudnień w ruchu kolejowym w tej części województwa. Przewoźnik PKP Intercity zdecydował się na wprowadzenie od godziny 5:50 wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi, co obowiązuje podróżnych przemieszczających się na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Warszawy oraz w kierunku powrotnym.

Aby zminimalizować skutki zablokowania głównego szlaku, kolejowa spółka wyznaczyła alternatywne trasy przejazdu dla swoich składów. Pociągi dalekobieżne są obecnie kierowane przez stację Radom Krychnowice, co wymusza równieżzmianę kierunku jazdy na przystanku Wolanów.

Przedstawiciele kolei apelują do pasażerów o uważne słuchanie zapowiedzi megafonowych oraz śledzenie tablic informacyjnych na dworcach. Z danych widniejących w Portalu Pasażera wynika, że składy notują nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia, dlatego PKP Intercity przypomina klientom o prawie do złożenia oficjalnej reklamacji dotyczącej warunków podróży drogą elektroniczną, listowną lub bezpośrednio w kasie biletowej.

Pomoc w kryzysie psychicznym. Ważne telefony zaufania

Każda osoba zmagająca się z trudnościami emocjonalnymi lub znajdująca się na życiowym zakręcie, może liczyć na darmowe wsparcie specjalistów. Rozmowa z ekspertem często bywa kluczowym etapem w pokonywaniu problemów, dlatego zawsze warto skorzystać z dostępnych infolinii:

Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym - 800 70 2222

Dziecięcy i Młodzieżowy Telefon Zaufania - 116 111

Linia wsparcia dedykowana osobom dorosłym - 116 123

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń pod numer 112

Wykwalifikowani konsultanci są w pełnej gotowości, aby wysłuchać, doradzić i udzielić niezbędnej pomocy każdemu potrzebującemu.