Śmiertelny wypadek na DK 62. Samochód roztrzaskał się o drzewo

Śmiertelny wypadek na DK 62. Młody kierowca zginął na miejscu

Służby odebrały zgłoszenie o tym tragicznym incydencie w okolicach godziny 3:50 w nocy. Ratownicy błyskawicznie pojawili się we wskazanym rejonie, jednak na pomoc było już za późno. We wraku skody odnaleziono ciało 19-letniego mężczyzny, który prowadził ten pojazd.

Osobówka uległa niemal całkowitemu zniszczeniu w wyniku potężnego uderzenia. Z niewyjaśnionych jeszcze powodów, auto zjechało z utwardzonej nawierzchni prosto w rosnące tuż obok drogi drzewa. Śledczy oraz prokurator zabezpieczyli wszelkie ślady na miejscu tragedii. Obecnie trwają czynności mające na celu dokładne zrekonstruowanie przebiegu tego fatalnego zdarzenia.

Skutkiem nocnego wypadku były spore utrudnienia w ruchu pojazdów. Przez kilka godzin trasa krajowa numer 62 pozostawała częściowo zablokowana dla innych kierowców.

Mundurowi po raz kolejny przypominają o rozwadze za kółkiem. Funkcjonariusze proszą o maksymalne skupienie, szczególnie podczas podróży nocą, gdy gorsza widoczność oraz senność mogą drastycznie wydłużyć czas reakcji kierującego.

