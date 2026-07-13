Śmiertelny wypadek w gminie Drobin. 44-letni kierowca zginął po uderzeniu w drzewo

Spis treści Śmiertelny wypadek w Mogielnicy. Samochód roztrzaskał się na drzewie

Śmiertelny wypadek w Mogielnicy. Samochód roztrzaskał się na drzewie

Do tego wstrząsającego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę 12 lipca na terenie województwa mazowieckiego. Jak informują służby ratunkowe, około godziny 21:30 w miejscowości Mogielnica w gminie Drobin miał miejsce tragiczny w skutkach incydent komunikacyjny.

Głos w tej sprawie zabrała przedstawicielka lokalnych służb mundurowych. „44-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo” – przekazała oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Niestety finał tego zdarzenia okazał się tragiczny, ponieważ kierujący pojazdem nie przeżył zderzenia i poniósł śmierć.

Okoliczności tego dramatycznego zajścia są teraz szczegółowo badane przez odpowiednie służby. Pracujący na miejscu mundurowi skrupulatnie zabezpieczyli wszystkie ślady pod czujnym okiem prokuratora, aby precyzyjna dokumentacja pomogła w pełnym odtworzeniu przebiegu tej tragedii.

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