Spacerujący łoś w warszawskim Wawrze. Mieszkańcy obserwowali go z niedowierzaniem

Charakterystyka i zwyczaje polskich łosi

Łoś to gatunek, który od razu wzbudza respekt swoją potężną sylwetką. Charakteryzuje się bardzo długimi kończynami oraz ciemną, wpadającą w czerń sierścią, co pozwala mu łatwo maskować się w zacienionych fragmentach lasu. Samce wyróżniają się dodatkowo imponującym, rozłożystym porożem o kształcie łopat, które co roku ulega procesowi wymiany. Charakterystycznym elementem wyglądu tego ssaka jest również narośl skórna zwisająca pod szyją, potocznie nazywana dzwonem.

Te wielkie ssaki doskonale radzą sobie w środowisku wodnym. Świetnie pływają i potrafią nurkować w zbiornikach wodnych czy na terenach bagiennych w poszukiwaniu pokarmu roślinnego. Z reguły unikają kontaktu z człowiekiem i pozostają na terenach zalesionych, zachowując ostrożność. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacjach stresowych, w poczuciu zagrożenia lub w przypadku samicy chroniącej młode, łoś może zaatakować. Zderzenie pojazdu z tym potężnym zwierzęciem stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego i często kończy się bardzo poważnymi konsekwencjami.

Łosie w przestrzeni miejskiej Warszawy

W przeszłości łosie w okolicach stolicy kojarzono głównie z obszarem Puszczy Kampinoskiej. Obecnie sytuacja uległa zmianie i te duże ssaki coraz częściej widywane są na terenach zurbanizowanych, takich jak Bielany, Tarchomin, a bywa, że zapuszczają się nawet w rejon ścisłego centrum, wywołując u przechodniów mieszankę fascynacji i niepokoju.

W czwartek, 11 czerwca, w godzinach porannych jeden z dorosłych łosi spokojnie wędrował w pobliżu ulicy Jeziorowej w warszawskiej dzielnicy Wawer.

Przyczyną migracji tych dzikich zwierząt do miast jest przede wszystkim intensywna działalność człowieka i postępująca urbanizacja. Budowa nowej infrastruktury i osiedli mieszkaniowych drastycznie ogranicza naturalne środowisko życia tych ssaków. W poszukiwaniu pożywienia łosie wkraczają na tereny zieleni miejskiej, do parków czy na ogródki działkowe, gdzie łatwo znajdują dostęp do młodych pędów i liści. Młode osobniki, ze względu na swoją wrodzoną ciekawość, często przemieszczają się najdalej w głąb aglomeracji.

Pojawienie się tak potężnego zwierzęcia w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań to wyjątkowe zdarzenie, ale wymaga ostrożności. W miejskim hałasie łoś może łatwo ulec dezorientacji i stresowi. Gwałtowne reakcje ludzi mogą sprowokować zwierzę do zachowań defensywnych. Dlatego przy każdym takim spotkaniu należy zachować spokój i odpowiednią odległość od zwierzęcia, pamiętając, że coraz częstsze wizyty dzikich gości wymuszają naukę bezpiecznego współistnienia w zurbanizowanym środowisku.

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