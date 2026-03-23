Specjalne patrole na ulicach Warszawy! Co się dzieje?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-23 16:45

Od 1 kwietnia w Warszawie ruszają specjalne patrole! Co się dzieje? Szczęśliwie nie chodzi o żadne zagrożenia, tylko o... nurogęsi. Patrole będą pomagać tym ptakom w bezpiecznym dotarciu z Łazienek Królewskich do Wisły. W akcję zaangażowani są pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze. To coroczne działania, dzięki którym udało się już uratować niemal 150 młodych ptaków.

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Główny plan przedstawia ludzi idących w prawo po mokrym chodniku, obok którego leży topniejący śnieg tworzący nierówną, bąbelkową powierzchnię. W tle dominuje wysoki, zabytkowy budynek z zegarem i iglicą, otoczony przez nowoczesne, szklane wieżowce o różnych kształtach, z których część odbija błękit nieba. Niebo w górnej części jest częściowo pokryte ciemnymi chmurami, a częściowo rozjaśnione przez słońce, tworzące jasną poświatę za centralnym budynkiem. Po prawej stronie widać czarną, wysoką latarnię z licznymi reflektorami, a cały krajobraz sugeruje zimowy dzień.

Warszawa rusza na pomoc nurogęsiom. Patrole będą prowadzić ptaki do Wisły

W Warszawie wkrótce ruszy kolejna edycja akcji „Uwaga! Nurogęsi”. Od 1 kwietnia do końca maja pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami będą pilnować wędrówek kaczek z Łazienek Królewskich do Wisły. W akcję zaangażowanych będzie około 30 wolontariuszy. Patrole będą odbywać się trzy razy dziennie. Ich zadaniem jest zapewnienie ptakom bezpiecznej drogi, szczególnie w miejscach, gdzie muszą przejść przez ruchliwe ulice. Nurogęsi co roku pokonują trasę z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. Idą m.in. ulicą Myśliwiecką i Czerniakowską. To dla nich niebezpieczna droga, dlatego potrzebna jest pomoc ludzi. Nad akcją czuwają przeszkoleni pracownicy, którzy mogą kierować ruchem. W razie potrzeby wspiera ich straż miejska i policja. Wolontariusze pomagają w zatrzymywaniu ruchu i pilnują, by ptaki mogły spokojnie przejść. W tym roku dodatkowo obserwowany będzie też teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli. Z wcześniejszych lat wiadomo, że także stamtąd nurogęsi mogą ruszać w stronę Wisły.

Pomoc dla nurogęsi trwa od lat. Do tej pory udało się przeprowadzić do rzeki niemal 150 młodych ptaków

Akcja prowadzona jest od lat i stała się już miejską tradycją. Do tej pory udało się przeprowadzić do rzeki niemal 150 młodych ptaków. Nurogęsi są pod ochroną. W Warszawie gniazdują głównie w Łazienkach Królewskich, choć to nietypowe miejsce dla tego gatunku. Po wykluciu piskląt samice prowadzą młode do Wisły, gdzie jest więcej pożywienia. Miasto przypomina, jak zachować się przy spotkaniu z nurogęsiami. Nie należy się do nich zbliżać ani ich płoszyć. Trzeba zachować spokój, trzymać psy na smyczy i nie próbować zmieniać trasy ptaków. W 2025 roku przy Porcie Czerniakowskim powstał specjalny „Zakątek Nurogęsi”. To miejsce, które pomaga chronić ptaki i uczy mieszkańców, jak o nie dbać.

