Stadion Narodowy szykuje się na igrzyska olimpijskie? Projektant ujawnia zaskakujący plan modernizacji

Stadion Narodowy czeka rewolucja? Powstanie bieżnia lekkoatletyczna

Mariusz Rutz, główny architekt odpowiedzialny za projekt warszawskiego Stadionu Narodowego, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przedstawił wstępne koncepcje przebudowy obiektu. Okazuje się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło pracowni JSK Architekci analizę możliwości dostosowania areny do standardów olimpijskich. Kluczową zmianą na PGE Narodowym miałoby być zainstalowanie profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej.

− Istnieją techniczne możliwości, aby obecny Stadion Narodowy przygotować pod kątem igrzysk. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o instalację bieżni lekkoatletycznej. Ta mogłaby powstać, jednak konieczny będzie demontaż kilku pierwszych rzędów krzesełek z widowni stadionu − wyjaśnił Rutz.

Taki krok umożliwiłby ułożenie pełnowymiarowej infrastruktury dla lekkoatletów. Co istotne, po zakończeniu ewentualnych zmagań olimpijskich, bieżnię można by było łatwo usunąć, przywracając stadionowi jego typowo piłkarski charakter.

Drugim fundamentalnym elementem planowanej modernizacji jest rozbudowa widowni. W chwili obecnej PGE Narodowy może pomieścić 58 tysięcy kibiców, co stanowi zbyt małą liczbę, by sprostać wymogom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zgodnie z wizją architekta, proces ten wiązałby się z demontażem obecnego zadaszenia i dobudowaniem nowych sektorów na specjalnych, podwieszanych filarach.

− Dobudowanie dodatkowej trybuny pozwoliłoby na zwiększenie pojemności obiektu o około 35 tysięcy miejsc dla widzów. Takie są zresztą aktualne standardy. Przy dobudowie trybuny dach może nadal być zamykany, jednak taka decyzja będzie zależała od samego inwestora − dodał Rutz.

Dzięki takiej przebudowie PGE Narodowy zwiększyłby swoją pojemność do blisko 80 tysięcy miejsc. To z kolei pozwoliłoby na staranie się o organizację nie tylko igrzysk, ale również finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, do którego obecna pojemność nie jest wystarczająca.

Mariusz Rutz przypomniał, że podczas pierwotnego projektowania obiektu z myślą o Euro 2012, wytyczne UEFA zakładały minimalną pojemność na poziomie 55 tysięcy miejsc. Nowa koncepcja zakłada, że zawody olimpijskie mogłoby oglądać na żywo znacznie więcej osób.

− Trzeba pamiętać jednak jeszcze o jednej rzeczy, którą mocno rekomenduję. Otóż Stadion Narodowy jest obiektem przeznaczonym typowo do wydarzeń piłkarskich. Dlatego po igrzyskach bieżnia lekkoatletyczna zostałaby zdemontowana − zaznaczył architekt.

Jednocześnie główny projektant podkreślił, że powiększone trybuny pozostałyby już na stałe, niezależnie od usunięcia infrastruktury lekkoatletycznej.

Przebudowa PGE Narodowego. Ile potrwają prace i czy to się opłaca?

Z szacunków architekta wynika, że samo przygotowanie dokumentacji projektowej zajęłoby blisko dwa lata. Następnie konieczne byłoby przeprowadzenie przetargu na wykonawcę, a same prace budowlane potrwałyby kolejne dwa lata. W tym czasie organizacja jakichkolwiek wydarzeń na głównej płycie stadionu byłaby niemożliwa ze względu na demontaż dachu i rozbudowę trybun. Prawdopodobnie jednak dałoby się wciąż korzystać z infrastruktury pod samymi trybunami. Na razie nie ma mowy o konkretnych kwotach, ale Rutz nie ma wątpliwości co do słuszności finansowej takiego przedsięwzięcia.

− Jestem przekonany, że wariant modernizacji jest dużo tańszy i bardziej opłacalny niż budowa nowego obiektu, który miałby być dedykowany wyłącznie igrzyskom olimpijskim. Trzeba pamiętać, że sam koszt wybudowania nowego obiektu będzie ogromny, ale to jeszcze nie wszystko. W mojej ocenie ważniejszą kwestią jest fakt, że utrzymanie dwóch tak dużych obiektów w Warszawie nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia − przekonywał Rutz.

Historia Stadionu Narodowego. Kosztowna inwestycja na gruzach przeszłości

Dzisiejszy Stadion Narodowy został wybudowany w miejscu historycznego Stadionu Dziesięciolecia, który powstał w epoce PRL-u, specjalnie na Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku. Konstrukcję nowej areny rozpoczęto wczesną jesienią 2008 roku, a finał prac nastąpił pod koniec listopada 2011 roku, co i tak wiązało się ze sporymi opóźnieniami względem pierwotnych harmonogramów.

Arenę stworzono specjalnie z myślą o turnieju Euro 2012, organizowanym wspólnie przez Polskę i Ukrainę. Oficjalne otwarcie, mogącego pomieścić 58 tysięcy widzów obiektu, miało miejsce pod koniec stycznia 2012 roku. Zaledwie miesiąc później odbył się tam debiutancki mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Portugalią.

Budowa całego kompleksu na warszawskiej Pradze pochłonęła z budżetu niemal dwa miliardy złotych.