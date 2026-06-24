Start Wakacji ze Strefą Wyobraźni Empik Go. Wyobraźnia rusza na wakacje w Julinek Park

W pierwszy wakacyjny weekend Julinek Park zamieni się w przestrzeń, gdzie świat opowieści spotka się z prawdziwymi emocjami. Wspólnie z Empik Go przygotowaliśmy Strefę Wyobraźni – wyjątkową inicjatywę, która zachęca dzieci do odkrywania świata poprzez ciekawość, kreatywność, odwagę i zabawę.

Wyobraźnia, która inspiruje do działania

Empik Go od lat rozwija przestrzeń dla najmłodszych odbiorców, oferując bogaty świat audiobooków, słuchowisk i historii, które pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Podczas weekendu w Julinku będzie można doświadczyć tej idei w wyjątkowy sposób – nie tylko słuchając opowieści, ale również przeżywając własne przygody.

Na terenie parku powstanie specjalna Strefa Odpoczynku Empik Go, w której dzieci i rodzice będą mogli odpocząć między atrakcjami, posłuchać audiobooków i zanurzyć się w świecie inspirujących historii. To miejsce stworzone z myślą o chwilach relaksu, wspólnym odkrywaniu nowych opowieści i łapaniu oddechu pomiędzy kolejnymi emocjonującymi aktywnościami.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Uruchom Wyobraźnię!

Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie rodzinna gra terenowa „Uruchom Wyobraźnię”, przygotowana wspólnie przez Julinek Park i Empik Go. Dzieci otrzymają Kartę Odkrywcy i wyruszą w podróż przez sześć wyjątkowych stref inspirowanych światem wyobraźni. Zadania poprowadzą uczestników przez najpopularniejsze atrakcje Julinka, pokazując, że przygoda może kryć się na parku linowym, wśród cyrkowych ciekawostek, na minigolfie czy podczas wodnych szaleństw.

Każda strefa związana jest z inną emocją i sposobem odkrywania świata – od odwagi i sprytu, przez ciekawość i radość, aż po magię i przygodę. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy zdobędą tytuł Mistrza Wyobraźni oraz nagrody przygotowane wspólnie przez Julinek Park i Empik Go. Wśród nich znajdą się m.in. książki, gadżety oraz rodzinne upominki.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Rodzinne rozpoczęcie wakacji

Weekend Startu Wakacji to również bogaty program animacji i pokazów przygotowany specjalnie na tę okazję. Na gości czekają rodzinne quizy, kreatywne warsztaty, gry Spy Guy XXL, Bubble Show, Piana Party, Aqua Disco, warsztaty cyrkowe, oraz widowiskowe Cyrkowe Show. Przez cały dzień będzie można brać udział w konkursach i zabawach rodzinnych, w których do zdobycia będą atrakcyjne nagrody.

To wszystko w otoczeniu ponad 50 atrakcji Julinek Park – jedynego cyrkowego rodzinnego parku na Mazowszu. Goście będą mogli korzystać z parku wodnego z podgrzewanymi basenami i zjeżdżalniami, wesołego miasteczka, parku linowego, minigolfa, stref animacji oraz wielu innych atrakcji dostępnych w ramach jednego biletu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wesołe Miasteczko w Julinku

Dobra zabawa blisko natury

Julinek Park od lat udowadnia, że najlepsze rodzinne wspomnienia powstają wtedy, gdy aktywna zabawa spotyka się z kreatywnością i wspólnie spędzonym czasem. Weekend „Start Wakacji ze Strefą Wyobraźni Empik Go” to doskonała okazja, aby rozpocząć lato właśnie w taki sposób – z dala od miejskiego zgiełku, w sercu natury, w miejscu stworzonym dla rodzin.

Zapraszamy 27 i 28 czerwca do Julinek Park pod Warszawą.

Przyjedźcie posłuchać inspirujących historii, przeżyć własne przygody, zdobyć nagrody i rozpocząć wakacje dokładnie tak, jak lubicie najbardziej – razem.

Bilety i szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępne na www.julinek.com.pl.