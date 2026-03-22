Sukces Elżbiety Glinki w Półmaratonie Warszawskim. Otarła się o wielki rekord. Pierwszy Amon Kiptoo

Elżbieta Glinka triumfuje w 20. Półmaratonie Warszawskim; otarła się o rekord Polski.

Mimo trudności, zawodniczka wykazała się niezwykłą determinacją, osiągając czas 1:09:25.

Impreza zgromadziła blisko 25 tysięcy biegaczy.

Kto jeszcze stanął na podium?

Fenomenalny wynik Glinki. Zbliżyła się do rekordu

W niedzielę (22 marca) Elżbieta Glinka przecięła linię mety jako najszybsza kobieta, osiągając czas 1:09:25. Jej wynik budzi ogromny podziw, gdyż do wyrównania kobiecego rekordu Polski w półmaratonie zabrakło jej zaledwie kilku sekund. W historii dotychczas tylko Karolina Nadolska zdołała złamać barierę 1:10, uzyskując wynik 1:09:18. Glinka była o krok od powtórzenia tego fenomenalnego sukcesu.

„Dziękuję kibicom, bo miałam duży kryzys na początku, złapała mnie kolka, ale nie mogłam się poddać. Chciałam pobiec tutaj, dla nas, w swoim mieście i dla Warszawy. Dałam z siebie wszystko i wam to dedykuję”

Postawa Elżbiety Glinki to wzór sportowego zacięcia. Na co dzień zawodniczka pracuje w branży budowlanej, jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Jej przygoda z bieganiem rozpoczęła się przed kilkoma laty, a do systematycznych treningów zachęcił ją współpracownik. Obecnie z powodzeniem łączy obowiązki zawodowe z rywalizacją na najwyższym poziomie, dorównując profesjonalnym sportowcom.

„Elżbieta Glinka pierwszą od 13 lat Polką, która wygrywa stołeczny półmaraton. Czapki z głów i chusteczki do wycierania łez wzruszenia poprosimy”

Kto jeszcze stanął na podium 20. Półmaratonu Warszawskiego?

Rywalizacja w Półmaratonie Warszawskim miała międzynarodowy charakter i jak co roku przyciągnęła wielu wybitnych biegaczy z różnych zakątków świata. Za triumfującą Elżbietą Glinką metę przekroczyła Marokanka Fatima Ezzahra Birdaha z wynikiem 1:10:13, a trzecie miejsce wywalczyła Kenijka Hilda Jelagat Kiptum (1:10:38). Kolejne polskie zawodniczki, Sabina Jarząbek i Sylwia Ślęzak, uplasowały się na 15. oraz 16. miejscu.

W rywalizacji panów zwyciężył Amon Kiptoo z Kenii z czasem 1:01:09, wyprzedzając swojego rodaka Samuela Naibei Kiplimo (1:02:06) oraz Marokańczyka Hamzę Sahlirgo (1:02:21). Wśród Polaków najlepiej zaprezentował się Mateusz Kaczor, który finiszował jako ósmy z czasem 1:04:40.

W tegorocznej odsłonie wydarzenia wzięło udział niemal 25 tysięcy biegaczy, co czyni je największym biegiem masowym. Skala imprezy była na tyle duża, że niektórzy zawodnicy przekraczali już metę, podczas gdy inni dopiero ruszali w trasę.

„Największy bieg masowy w historii Polski już na trasie! Blisko 25 000 biegaczy mierzy się ze swoimi słabościami”

Przed głównym biegiem odbył się New Balance Bieg na Piątkę. Na dystansie 5 km triumfowali Andrzej Kowalczyk (14:40) oraz Agnieszka Chorzępa (16:07).

