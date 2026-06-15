Syn zatłukł ojca głośnikiem. 35-latek usłyszał surowy wyrok

Awantura i alkohol w Ostrowi Mazowieckiej. Daniel N. zadzwonił pod 112

Do makabrycznego zdarzenia doszło 23 stycznia 2024 roku, kiedy obaj panowie postanowili wspólnie spożywać trunki wysokoprocentowe. W trakcie spotkania wybuchła ostra kłótnia przeradzająca się w fizyczne starcie, co ostatecznie doprowadziło do tragicznej śmierci 63-letniego mężczyzny.

Kiedy było już po wszystkim, 35-latek skontaktował się telefonicznie ze znajomym, informując go o zgonie ojca. Niedługo potem sam postanowił zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe, wybierając z telefonu numer alarmowy 112. W chwili interwencji policji mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, a policyjny alkomat pokazał wynik przekraczający 1,2 promila we krwi.

Zabójstwo w Ostrowi Mazowieckiej. Sąd poparł ustalenia prokuratury

Przedstawicielka ostrołęckiej prokuratury, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, poinformowała, że wymiar sprawiedliwości bez wahania przychylił się do wniosków śledczych, uznając 35-latka winnym pozbawienia życia ojca. Zaznaczyła jednocześnie, że zgromadzone dowody jednoznacznie potwierdziły brutalny przebieg zdarzenia oraz wykorzystane przez napastnika narzędzie.

Lekarz medycyny sądowej przeprowadzający autopsję odkrył na ciele zmarłego mężczyzny rozległe uszkodzenia w obrębie głowy i twarzy, a ponadto zdiagnozował bardzo poważne uszkodzenia istotnych organów wewnętrznych.

Sekcja zwłok 63-latka. Syn zadał kilkanaście ciosów głośnikiem

Z opinii medyka sądowego wynika, że bezpośrednim powodem zgonu Marka N. był rozległy wstrząs pourazowy i krwotoczny, połączony z niedrożnością dróg oddechowych wywołaną krwią oraz elementem obcym. „Ofiara otrzymała w głowę około dziesięciu silnych ciosów tępym narzędziem, była też duszona” – przekazała prokurator Łukasiewicz. Przedstawicielka oskarżyciela publicznego doprecyzowała, że potworne rany na ciele ofiary to skutek uderzeń sprzętem audio, z którego korzystał agresywny syn.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce. Wyrok 18 lat więzienia nie jest prawomocny

Za dokonanie tak okrutnej zbrodni ostrołęcki wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na 18 lat pobytu w zakładzie karnym. Ostateczny czas spędzony za kratami może ulec zmianie, ponieważ ogłoszony wyrok nie posiada jeszcze statusu prawomocności.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie