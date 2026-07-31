Goryle zniknęły z wybiegu! Warszawskie ZOO wydało pilny komunikat

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-31 13:50

Osoby, które w najbliższych dniach wybierają się do warszawskiego ZOO, muszą liczyć się z rozczarowaniem. Od piątku (31 lipca) goryle nie będą dostępne dla zwiedzających. Zwierzęta zniknęły zarówno z wybiegu zewnętrznego, jak i z Pawilonu Małp Człekokształtnych. Powód? Wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.

Czerwony napis ZOO nad alejką warszawskiego ogrodu zoologicznego. O braku goryli na wybiegu przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk/ Creative Commons

Ograniczenia wstępu do goryli w Warszawskim ZOO

Warszawskie ZOO poinformowało, że ograniczenie obowiązuje od 31 lipca do odwołania. Na razie nie wiadomo, kiedy zwiedzający ponownie będą mogli zobaczyć goryle.

W stołecznym ogrodzie mieszkają trzy goryle nizinne: samiec Azizi oraz samice N'Hasa i N'Iralé. Zwierzęta są roślinożercami i, jak podkreślają opiekunowie, są łagodne oraz tolerancyjne wobec innych gatunków. Co roku na ich wybiegu z jaj wykluwają się kaczki krzyżówki, a Azizi ma darzyć je wyjątkową sympatią.

Opiekunowie przypominają też o ciekawym zwyczaju tych małp. Każdej nocy budują nowe gniazdo do spania. Przygotowują je również na krótkie popołudniowe drzemki, wykorzystując dostępne gałęzie i inne materiały. Jak opisują pracownicy ZOO, nawet dzienne gniazdo musi być dla ich podopiecznych odpowiednio wygodne.

Goryle nizinne należą do największych i najsilniejszych małp na świecie. W naturze żyją w środkowej Afryce. Ich dieta opiera się głównie na owocach, liściach, łodygach i korze drzew, choć czasami jedzą także mrówki i termity. Dorosłe samce wyróżniają charakterystyczne srebrne plecy. To nie oznaka starości, ale naturalna cecha, która pojawia się zwykle około 15. roku życia.

Goryl nizinny jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem i znajduje się pod ochroną Konwencji CITES. Dlatego w warszawskim ZOO szczególną uwagę przykłada się do zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków, także podczas letnich upałów.

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