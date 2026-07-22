Zuzia wyjechała z Warszawy. Po trudnym początku dostała szansę na nowe życie

Warszawskie ZOO poinformowało, że Zuzia opuściła ogród i zamieszka w swoim nowym domu. Jak podkreślają pracownicy, to moment, który wzrusza, ale daje też powód do dumy.

Trudne początki oślicy Zuzi w Warszawskim ZOO

Po narodzinach Zuzia była bardzo słaba. Nie potrafiła samodzielnie wstać ani pobierać mleka. Nie została też zaakceptowana przez matkę, dlatego konieczny był sztuczny odchów.

Przez wiele miesięcy opiekowali się nią pracownicy działu Kopytne Warszawskiego ZOO, lekarze weterynarii i wolontariusze. Każdego dnia dbali o jej zdrowie i robili wszystko, by mogła wrócić do pełni sił.

Efekt ich pracy widać dziś. Zuzia wyrosła na zdrową i samodzielną oślicę, gotową do życia w nowym stadzie.

Nowy dom i przyszłość Zuzi w Holandii

W DierenPark Amersfoort dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku. Warszawskie ZOO ma nadzieję, że w przyszłości sama zostanie mamą i przekaże kolejnym pokoleniom swoje cenne geny.

Wzruszające pożegnanie z Zuzią z Warszawskiego ZOO

Na zakończenie pracownicy zwrócili się bezpośrednio do Zuzi.