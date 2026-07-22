Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim coraz bliżej. Prace postępują

Budują podziemny tramwaj w Warszawie

Na podziemnym przystanku tramwajowym przy Dworcu Zachodnim trwają obecnie prace wykończeniowe: wykonawca wylał pierwszy odcinek płyty torowej, ruszyła budowa pomieszczeń technicznych. Na pierwszej w Warszawie podziemnej trasie tramwajowej dwie trzecie torowiska w tunelu jest już gotowe.

Nowa linia tramwajowa będzie miała 1,6-kilometra długości i stanie się integralną częścią przebudowanej niedawno stacji Warszawa Zachodnia.

W tunelu niemal w całości naniesione zostało tzw. zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji tunelu. Na ścianach pojawiły się także mocowania pod instalację hydrantową. Trwają także prace wykończeniowe w dwóch klatkach ewakuacyjnych. W samej podziemnej części ułożono już dwie trzecie torowiska, a poza tunelem jest ułożone już w całości.

Sporo dzieje się na podziemnym przystanku. Usypano kruszywo pod dwa perony boczne i torowisko. Wykonawca właśnie wylał pierwsze sekcje płyty torowej. Trwają także wewnętrzne prace murarskie przy pomieszczeniach technicznych i obsługi tunelu. Wystrój przystanku będzie spójny z resztą stacji kolejowej – odpowiada za niego ten sam zespół projektantów.

Budowana trasa tramwajowa do Dworca Zachodniego jest częścią większej inwestycji, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Z uwagi na ogromny zakres, jest ona podzielona na etapy. Do tej pory - podczas przebudowy stacji kolejowej Warszawa Zachodnia - wykonano konstrukcję tunelu pod torami kolejowymi. W przyszłości dołączą do niego dwa planowane odcinki: między Ochotą a Mokotowem (wzdłuż Pola Mokotowskiego) oraz między Dworcem Zachodnim a ul. Kasprzaka na Woli.

Kierowcy się ucieszą. Kiedy koniec prac nad tunelem?

W związku z zaawansowaniem prac jeszcze w wakacje samochody będą mogły ponownie poruszać się po pełnej szerokości Alej Jerozolimskich i dwóch jezdniach. Będzie to możliwe zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu, które ma zgłosić wykonawca.

Roboty na odcinku tunelowym zakończą się w IV kwartale tego roku, a cała nowa trasa od Grójeckiej do Dworca Zachodniego zostanie otwarta po testach i odbiorach, przeprowadzanych przez służby zewnętrzne.

6