Uciekł do lasu i zamieszkał w szałasie. Tak ukrywał się przed policją

- 61-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego.
- Przez kilka tygodni ukrywał się w prowizorycznym szałasie w lesie na terenie gminy Chlewiska.
- Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
Kryjówkę urządził w środku lasu
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu od pewnego czasu ustalali miejsce pobytu mieszkańca powiatu szydłowieckiego, który był poszukiwany listem gończym. W nocy z 29 na 30 lipca wytypowali miejsce, gdzie mężczyzna mógł się ukrywać. Na terenie gminy Chlewiska, z dala od zabudowań, funkcjonariusze odnaleźli prowizoryczny szałas. To właśnie tam 61-latek mieszkał od kilku tygodni, licząc, że pozostanie poza zasięgiem organów ścigania.
Zaskoczyli poszukiwanego
Widok kryminalnych całkowicie zaskoczył mężczyznę. 61-latek został zatrzymany bez większych problemów. Po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę orzeczoną przez sąd. Nawet najbardziej nietypowe kryjówki nie gwarantują bezkarności. Osoby poszukiwane są systematycznie namierzane i zatrzymywane, niezależnie od tego, czy ukrywają się w mieszkaniach, u znajomych czy w środku lasu.