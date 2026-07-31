Uciekł do lasu i zamieszkał w szałasie. Tak ukrywał się przed policją

Przez kilka tygodni skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Zamiast celi wybrał życie w lesie, gdzie zbudował prowizoryczny szałas. 61-letni mieszkaniec powiatu szydłowieckiego liczył, że w ten sposób zniknie z radarów policji. Kryjówka nie okazała się jednak wystarczająco dobra. Policjanci odnaleźli go w środku nocy.

Autor: KSP/ Materiały prasowe