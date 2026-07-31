LOT poleci prosto do Wietnamu! Rusza długo wyczekiwane połączenie z Warszawy

Szczegóły rejsów LOT do Hanoi

Nowa trasa ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie podróżami do Azji. Hanoi stanie się już piątym azjatyckim kierunkiem w siatce LOT-u. Z Warszawy można już polecieć do Tokio, Seulu, New Delhi, a wkrótce także do Bangkoku.

Samoloty będą startować z Lotniska Chopina w poniedziałki, środy i piątki. Loty powrotne z Hanoi zaplanowano na wtorki, czwartki i soboty. Podróż z Warszawy do stolicy Wietnamu potrwa około 10 godzin i 25 minut. W drogę powrotną pasażerowie spędzą w powietrzu około 11 godzin i 20 minut.

Jak podkreśla LOT, Wietnam jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Azji. Rośnie jego znaczenie zarówno dla turystyki, jak i dla polskiego biznesu. Według członka zarządu ds. handlowych PLL LOT Roberta Ludery nowe połączenie wpisuje się w strategię wzmacniania obecności przewoźnika na rynku azjatyckim oraz rozwoju warszawskiego hubu lotniczego.

Dlaczego LOT ponownie lata do Wietnamu?

To nie będzie pierwszy raz, gdy LOT poleci do Hanoi. Bezpośrednie rejsy na tej trasie były już realizowane w latach 2010–2012. Obecnie z Polski do stolicy Wietnamu można dolecieć jedynie z przesiadkami na innych lotniskach, dlatego nowe połączenie oznacza dla pasażerów znacznie wygodniejszą podróż.

PLL LOT to jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie. Przewoźnik działa od 1929 roku i zajmuje 11. miejsce pod względem wieku wśród działających linii lotniczych. W 2025 roku z usług LOT-u skorzystało 11,7 mln pasażerów, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszej połowie bieżącego roku liczba podróżnych z miesiąca na miesiąc rosła, a w czerwcu przekroczyła już 1,2 mln osób.

Bezpośrednie loty do Hanoi mają być kolejnym krokiem w rozbudowie siatki dalekodystansowych połączeń narodowego przewoźnika i ułatwić podróże między Polską a Azją.