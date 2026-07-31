Śmierć pod blokiem na warszawskiej Pradze. 87-latek spadł z wysokości

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-31 13:46

Tragedia rozegrała się w czwartek około południa przy ulicy Międzynarodowej na warszawskiej Pradze-Południe. 87-letni mężczyzna spadł z ósmego piętra budynku. Mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

  • 87-letni mężczyzna spadł z ósmego piętra budynku przy ul. Międzynarodowej.
  • Mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.
  • Policja sprawdza, co było przyczyną tragedii.
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Tragedia przy ulicy Międzynarodowej

Około południa mieszkańców ulicy Międzynarodowej zaniepokoił widok licznych służb ratunkowych. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, strażacy oraz policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 87-letni mężczyzna spadł z ósmego piętra budynku. Odniesione obrażenia były na tyle poważne, że mimo podjętej pomocy medycznej nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

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Policja wyjaśnia okoliczności

Miejsce tragedii zostało zabezpieczone. Policjanci wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Funkcjonariusze zbierają również informacje, które pozwolą odtworzyć przebieg wydarzeń.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do upadku 87-latka. Śledczy sprawdzają wszystkie możliwe okoliczności i ustalają, czy był to nieszczęśliwy wypadek.

Źródło: Miejski Reporter

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