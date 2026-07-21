Szokujące sceny w warszawskim metrze. Na schodach na kobietę spadła szyba z sufitu

Wypadek na stacji Metra Młociny. Element sufitu uderzył pasażerkę

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 21 lipca przed godziną w pół do ósmej rano na terenie bielańskiej stacji metra Młociny. Obecnie trwają tam prace budowlane, za które odpowiada podmiot współpracujący z Zarządem Transportu Miejskiego. Ekipy zajmują się odnawianiem zadaszeń nad zejściami na stację.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w trakcie schodzenia w kierunku peronu na jedną z kobiet nagle runął element szklany będący częścią sufitu podwieszanego, który uderzył prosto w jej bark. Poszkodowana nie krwawiła i nie miała ran na ciele, jednak zgłaszała dolegliwości bólowe.

Służby w akcji i działania policji

− O godzinie 7:35 dostaliśmy informację o zdarzeniu, zadysponowaliśmy na miejsce jeden patrol. Zgłoszenie dotyczyło pasażerki, która została czymś uderzona w ramię. Kobieta nie miała widocznych obrażeń, ale skarżyła się na ból ramienia. Pomocy udzielała jej straż pożarna, a następnie załoga ratownictwa medycznego przetransportowała poszkodowaną do szpitala na dalsze badania. Policjanci ustalili w toku własnych działań, że około godziny 7:25 na schodach prowadzących na peron stacji na bark kobiety spadła szyba z podwieszanego sufitu.

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Mundurowi będą teraz ustalać szczegóły tego wypadku. Kluczowe będzie sprawdzenie, w jaki sposób zabezpieczono teren prac remontowych, które miały tam miejsce.

Zdarzenie to nie spowodowało utrudnień w ruchu podziemnej kolejki. Ruch pociągów odbywał się normalnie, a sama stacja Młociny nie została wyłączona z użytku i wciąż obsługiwała podróżnych.