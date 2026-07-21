Wrzucił plecak na torowisko i uciekł. Po akcji w metrze policja zatrzymała mężczyznę

Policja potwierdziła zatrzymanie podejrzanego.

Po pozostawieniu plecaka ewakuowano cztery stacje metra.

Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski.

Policja: podejrzany został zatrzymany

Śledczy zakończyli poszukiwania osoby, która miała odpowiadać za poniedziałkowe zamieszanie w warszawskim metrze. We wtorek funkcjonariusze potwierdzili, że podejrzany został ujęty i pozostaje do ich dyspozycji.

- Policjanci zatrzymali podejrzanego. Obecnie znajduje się on w naszej dyspozycji i oczekuje na dalsze czynności - poinformował portal se.pl mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Jeden plecak sparaliżował metro

Alarm rozpoczął się w poniedziałek po południu na stacji Centrum. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna wrzucił plecak do międzytorza, po czym odszedł z miejsca. Z uwagi na zagrożenie uruchomiono procedury dotyczące podejrzanego bagażu. Do działań skierowano policjantów, w tym pirotechników, którzy sprawdzali pozostawiony przedmiot. W tym samym czasie strażacy prowadzili interwencję na stacji Dworzec Gdański, gdzie pojawiło się zadymienie.

Cztery stacje zamknięte dla pasażerów

Akcja służb wymusiła ewakuację stacji Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Pociągi linii M1 kursowały tylko na dwóch odcinkach: Kabaty - Politechnika oraz Dworzec Gdański = Młociny, co spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów.

Na razie policja nie przekazała, jakie zarzuty usłyszy zatrzymany ani jakie były okoliczności i motywy jego działania. Śledztwo w tej sprawie trwa.