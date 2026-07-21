Zabił ojca i 13-letniego syna jadąc pod prąd. Zapadł surowy wyrok, ale prokuratura zapowiada apelację

Tragiczny wypadek na Wybrzeżu Gdyńskim

Do dramatycznego zdarzenia doszło 10 lipca 2025 roku w Warszawie. Norbert L. (45 lat) oraz jego 13-letni syn Wojtek wracali motocyklem Yamaha z piłkarskiego meczu Legii. Podróżowali Wybrzeżem Gdyńskim, kiedy nagle na ich drodze pod prąd pojawił się Opel Vectra kierowany przez Dawida F. Rozpędzone do 108 km/h auto zderzyło się czołowo z motocyklistami. W wyniku potężnego uderzenia obaj poszkodowani zostali wyrzuceni z pojazdu. Natychmiast podjęto reanimację. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował chłopca do lecznicy, a jego ojciec trafił tam karetką. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne i następnego dnia obaj zmarli.

Wójt Wieliszewa, Paweł Kownacki, wspominał 45-latka jako wspaniałego człowieka i społecznika, którego wszyscy znali. Zaznaczył, że jego śmierć to ogromny cios nie tylko dla bliskich, ale też dla pacjentów i przyjaciół. Dodał, że zmarły 13-latek miał wkrótce rozpocząć naukę w ósmej klasie.

Tragedia wstrząsnęła również społecznością Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Dyrekcja, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki pożegnali Wojtka w poruszających słowach, podkreślając, że był to pogodny, życzliwy i otwarty chłopiec, którego po prostu nie dało się nie lubić.

„Z jego twarzy niemal nigdy nie znikał uśmiech, a pozytywne nastawienie do życia udzielało się innym. Był umysłem ścisłym, szczególnie wyróżniał się w matematyce. Szybko i logicznie myślał, z łatwością wykonując nawet najtrudniejsze zadania. Jego logiczne podejście do problemów uwidaczniało się również w codziennych sytuacjach – praktycznie i skutecznie pokonywał wszelkie trudności, potrafił odpowiednio reagować w kłopotliwych momentach i skomplikowanych sytuacjach. Wojtek był wyjątkowy nie tylko ze względu na wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim z powodu okazywanego ciepła, życzliwości i pomocy innym. Jego obecność w naszej społeczności szkolnej była prawdziwym darem, a wspomnienie o nim pozostanie z nami na zawsze. Będzie nam go bardzo brakowało”

Ucieczka z miejsca zdarzenia i zatrzymanie sprawców

W oplu znajdowały się dwie osoby: kierujący Dawid F. oraz pasażer Mariusz P. Zamiast wezwać służby lub ratować poszkodowanych, zbiegli oni z miejsca wypadku. Funkcjonariusze policji ujęli ich dzień później. Po kilku miesiącach sformułowano akt oskarżenia. Dawid F. odpowiadał przed sądem za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego oraz kierowanie autem w okresie obowiązywania trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokuratora Piotra Antoniego Skibę, główny oskarżony przyznał się do winy.

„Oskarżony Dawid F. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia korespondujące ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Wyjaśnił, że po zderzeniu zatrzymał pojazd i uciekł, gdyż spanikował i bał się konsekwencji, miał bowiem świadomość obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Po ucieczce z miejsca zdarzenia wsiadł do taksówki i wrócił do hostelu. W trakcie drogi powrotnej na stacji benzynowej zakupił alkohol, który wypił w taksówce i w pokoju, który wynajmował”

Z kolei Mariuszowi P. postawiono zarzut nieudzielenia pomocy umierającemu 45-latkowi oraz jego 13-letniemu synowi. Mężczyzna ten nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Wcześniejsze problemy sprawców z prawem i surowe wyroki

Śledczy ustalili, że obaj mężczyźni mieli już wcześniej konflikt z prawem. Dawid F. był w przeszłości karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, natomiast Mariusz P. odpowiadał za przestępstwa wymierzone w rodzinę i opiekę, a w momencie zatrzymania ścigano go listem gończym. Obaj oskarżeni trafili do tymczasowego aresztu.

20 lipca 2026 roku prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował o wyroku, jaki zapadł w tej głośnej sprawie.

„Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim, gdzie śmierć ponieśli jadący na motocyklu ojciec i syn, skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żoliborska zapowiada apelację od tego wyroku”

Wobec pasażera, Mariusza P., orzeczono karę półtora roku pozbawienia wolności.