Silny wiatr złamał topolę. Drzewo runęło na dom na Osiedlu Przyjaźń w Warszawie

Drzewo runęło na budynek około godziny 16:14.

Uszkodzona została blisko połowa dachu.

Nadzór budowlany zakazał korzystania z obiektu do czasu usunięcia zagrożenia.

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Ogromne drzewo runęło na dach

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Osiedla Przyjaźń na Bemowie. Około godziny 16:14 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o topoli, która nie wytrzymała silniejszych podmuchów wiatru i przewróciła się na budynek. Największy fragment drzewa spadł wprost na dach obiektu o wymiarach około 15 na 40 metrów, niszcząc blisko połowę jego powierzchni. Widok uszkodzonego budynku wskazywał, że konieczna będzie dokładna ocena jego stanu technicznego.

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Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły usuwanie pnia oraz konarów zalegających na dachu. Akcja wymagała dużej ostrożności, ponieważ uszkodzona konstrukcja mogła stwarzać dodatkowe zagrożenie. Do działań włączyło się również pogotowie energetyczne. Pracownicy odłączyli dopływ prądu do budynku, aby strażacy mogli bezpiecznie prowadzić prace i wyeliminować ryzyko porażenia prądem.

Inspektor zamknął budynek

Rozmiar zniszczeń sprawił, że na miejsce wezwano inspektora nadzoru budowlanego. Po obejrzeniu uszkodzonego dachu wydał decyzję o czasowym zakazie użytkowania budynku. Oznacza to, że obiekt pozostanie zamknięty do czasu wykonania niezbędnych napraw oraz potwierdzenia, że jego konstrukcja nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w środku.

Akcja służb trwała ponad dwie i pół godziny i zakończyła się przed godz. 19 Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Źródło: Miejski Reporter