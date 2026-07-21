Te zabawki z PRL-u pamiętają nieliczni. Na aukcjach osiągają zawrotne ceny

Ulubione zabawki z czasów PRL-u. Kiedyś marzyły o nich wszystkie dzieci

Okres Polski Ludowej charakteryzował się specyficzną atmosferą, a dla wielu dzisiejszych dorosłych to czas pełen uroku. Mimo powszechnych braków w zaopatrzeniu, młodzi ludzie radzili sobie, wykorzystując do zabawy przedmioty codziennego użytku. Na sklepowych półkach wybór był mocno ograniczony, jednak niektóre produkty zdobyły status kultowych.

Wśród chłopców prawdziwym hitem były niewielkie, najczęściej metalowe autka. Oprócz nich ogromnym zainteresowaniem cieszyły się drewniane modele samolotów oraz zestawy plastikowych żołnierzyków. Z kolei w świecie dziewczynek królowały lalki, występujące w wersjach wykonanych zarówno z delikatnej porcelany, jak i bardziej trwałego plastiku.

Gdy na rynku pojawiały się rzadsze artykuły, rodzice starali się zdobyć dla swoich pociech bardziej oryginalne prezenty. Zaliczały się do nich wirujące bączki, a także komplety naśladujące pracę lekarza czy fryzjera. Obecnie takie gadżety mogą kosztować naprawdę ogromne pieniądze, nawet jeśli noszą wyraźne ślady użytkowania. Warto więc przeszukać domowe archiwa w poszukiwaniu podobnych skarbów z tamtych lat.

Sprawdź więc naszą galerię zdjęć i upewnij się, czy przypadkiem w domu twoich dziadków lub rodziców nie kurzą się zabawki z PRL-u.

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Zabawki PRL-u

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Kolekcjonerzy poszukują przedmiotów z PRL-u. Są gotowi zapłacić ogromne kwoty

Okres PRL wciąż budzi ogromne emocje i zainteresowanie. Rzeczy, które w ubiegłym stuleciu znajdowały się w niemal każdym polskim domu, obecnie stały się obiektem pożądania kolekcjonerów. Charakterystyczne meble, ozdobna porcelana, ciężkie kryształy, a także stare radia, plakaty i oczywiście zabawki są traktowane jako doskonała lokata kapitału. Wiele osób zupełnie nie ma pojęcia, że pozornie bezwartościowe graty zalegające w piwnicach czy na strychach mogą przynieść zysk rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.