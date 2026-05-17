Syreny alarmowe wyją w Warszawie. Znamy powód uruchomienia systemu

Testy syren alarmowych w Warszawie 18 maja. Wykaz ulic

W poniedziałek 18 maja w kilku miejscach Warszawy rozlegną się głośne sygnały ostrzegawcze. Na nietypowe dźwięki z głośników powinni uważać zwłaszcza mieszkańcy Pragi, Bemowa oraz Bielan. Poniżej prezentujemy dokładne lokalizacje, gdzie usłyszymy sprzęt:

rejon ulicy Michała Kajki 80/82,

sąsiedztwo bloku Afrykańska 12D,

otoczenie posesji Marywilska 26,

obszar przy Jana Kochanowskiego 7,

strefa przy ulicy Renesansowej 27,

budynek przy Eugeniusza Szwankowskiego 6.

Urząd wojewódzki uspokaja. 5-sekundowy sygnał w Warszawie

Czy pięciosekundowy dźwięk z urządzeń ostrzegawczych to powód do strachu? Służby wojewody mazowieckiego stanowczo zaznaczają, że w tej sytuacji absolutnie nie mamy najmniejszych powodów do obaw.

- Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania zmodernizowanych punktów alarmowych. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem -

Jak przekazuje Luiza Jurgiel-Żyła, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej wojewody mazowieckiego, władze stanowczo apelują do wszystkich obywateli o powstrzymanie się od nagłych reakcji i zachowanie pełnego spokoju.

Przegląd systemu ostrzegania w stolicy. Echa lotów dronów nad Polską

Cykliczne sprawdzanie miejskiej aparatury to bezpośredni efekt napięć geopolitycznych oraz taktyki stosowanej podczas wojny na Ukrainie, gdzie dominują uderzenia z powietrza. Dodatkową motywacją dla stołecznych władz było niepokojące wtargnięcie rosyjskich dronów nad terytorium Polski we wrześniu 2025 roku.

Do tej pory najbardziej rozbudowane manewry tego rodzaju odbyły się na terenie aglomeracji w październiku 2024 roku, kiedy skontrolowano funkcjonowanie całej stołecznej sieci.

Uruchomione w Warszawie głośniki zawsze budzą ogromne emocje na ulicach stolicy:

