Syreny alarmowe wyją w Warszawie. Znamy powód uruchomienia systemu

Testy syren alarmowych w Warszawie 18 maja. Wykaz ulic
W poniedziałek 18 maja w kilku miejscach Warszawy rozlegną się głośne sygnały ostrzegawcze. Na nietypowe dźwięki z głośników powinni uważać zwłaszcza mieszkańcy Pragi, Bemowa oraz Bielan. Poniżej prezentujemy dokładne lokalizacje, gdzie usłyszymy sprzęt:
- rejon ulicy Michała Kajki 80/82,
- sąsiedztwo bloku Afrykańska 12D,
- otoczenie posesji Marywilska 26,
- obszar przy Jana Kochanowskiego 7,
- strefa przy ulicy Renesansowej 27,
- budynek przy Eugeniusza Szwankowskiego 6.
Urząd wojewódzki uspokaja. 5-sekundowy sygnał w Warszawie
Czy pięciosekundowy dźwięk z urządzeń ostrzegawczych to powód do strachu? Służby wojewody mazowieckiego stanowczo zaznaczają, że w tej sytuacji absolutnie nie mamy najmniejszych powodów do obaw.
- Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania zmodernizowanych punktów alarmowych. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem -
Jak przekazuje Luiza Jurgiel-Żyła, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej wojewody mazowieckiego, władze stanowczo apelują do wszystkich obywateli o powstrzymanie się od nagłych reakcji i zachowanie pełnego spokoju.
Przegląd systemu ostrzegania w stolicy. Echa lotów dronów nad Polską
Cykliczne sprawdzanie miejskiej aparatury to bezpośredni efekt napięć geopolitycznych oraz taktyki stosowanej podczas wojny na Ukrainie, gdzie dominują uderzenia z powietrza. Dodatkową motywacją dla stołecznych władz było niepokojące wtargnięcie rosyjskich dronów nad terytorium Polski we wrześniu 2025 roku.
Do tej pory najbardziej rozbudowane manewry tego rodzaju odbyły się na terenie aglomeracji w październiku 2024 roku, kiedy skontrolowano funkcjonowanie całej stołecznej sieci.
Uruchomione w Warszawie głośniki zawsze budzą ogromne emocje na ulicach stolicy: