Szaleńczy rajd kierowcy pod Warszawą. Z bronią w ręku uciekł przed celą

Mrożące krew w żyłach wydarzenia rozegrały się piątego września na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Lokalni mieszkańcy z przerażeniem obserwowali szarżującego volkswagena, który terroryzował uczestników ruchu w rejonie Jawczyc oraz Konotopy. Naoczni świadkowie relacjonowali, że prowadzący auto poruszał się z zatrważającą prędkością, zmuszał innych do gwałtownego zjeżdżania z pasa i demonstrował przez otwarty dach przedmiot łudząco podobny do pistoletu.

Mundurowi początkowo przyznawali jedynie, że wytypowali poszukiwany pojazd oraz dysponują jego numerami rejestracyjnymi. Przedstawiciele służb wstrzymywali się z oficjalnym weryfikowaniem doniesień o rzekomej broni palnej. Milczenie w tej sprawie przerwała właśnie prokuratura, rzucając nowe światło na przebieg niebezpiecznego incydentu.

Kierowca volkswagena spychał auta z drogi w Ożarowie Mazowieckim

Postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nadzoruje pruszkowska Prokuratura Rejonowa. Zebrane przez śledczych materiały wskazują precyzyjną trasę szaleńczego rajdu, która wiodła ulicami Piwną w Jawczycach i Rajdową w Konotopie, a także Ożarowską oraz Poznańską na terenie Ożarowa Mazowieckiego.

Pirat drogowy permanentnie łamał przepisy, celowo wjeżdżając na pas do ruchu z naprzeciwka i zmuszając innych kierujących do desperackich manewrów w celu uniknięcia zderzenia. Szarżujący mężczyzna ignorował podwójne ciągłe linie, wykonywał niebezpieczny slalom między autami, drastycznie łamał ograniczenia prędkości, a skrzyżowania pokonywał przy czerwonym sygnale sygnalizatora. To jednak zaledwie część jego agresywnych zachowań.

Z ustaleń organów ścigania wynika wprost, że sytuacja na drodze była skrajnie ryzykowna. „– Podczas wykonywania wskazanych niebezpiecznych manewrów wystawiał przez szyberdach pojazdu przedmiot przypominający pistolet – przekazał nam prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.”

Prokuratorzy ocenili zachowanie prowadzącego pojazd jako sprowadzenie bezpośredniego ryzyka katastrofy w komunikacji lądowej. Ustawodawca przewiduje za tego typu poważne przestępstwo surowe konsekwencje, obejmujące karę pozbawienia wolności w wymiarze od pół roku do nawet ośmiu lat.

Pirat drogowy z volkswagena trafił do szpitala psychiatrycznego

Działania operacyjne funkcjonariuszy pozwoliły na szybkie zidentyfikowanie kierującego samochodem jako Łukasza H. Niestety, organy ścigania napotkały na niespodziewaną przeszkodę, gdy podjęły próbę przeprowadzenia z podejrzanym niezbędnych czynności procesowych.

Sytuację skomplikował nagły pobyt agresywnego sprawcy w specjalistycznej placówce medycznej. „– Sprawca zdarzenia został ustalony, ale nie zatrzymany, albowiem 6 września 2026 r. został przyjęty do Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach. Brak było zgody lekarzy na zatrzymanie i wypisanie ze szpitala – przekazał prok. Skiba.”

Taki obrót spraw całkowicie związał ręce mundurowym, którzy nie mieli możliwości przesłuchania wskazanego sprawcy oraz postawienia mu oficjalnych zarzutów. Czynności dochodzeniowe wciąż znajdują się w toku, a organy ścigania szczegółowo analizują pozyskany materiał dowodowy.

Z oficjalnych komunikatów śledczych wynika ponadto, że w toku prowadzonego dochodzenia udało się zarekwirować dwa pistolety pneumatyczne. Kolejne tygodnie zadecydują o ostatecznym losie pirata drogowego oraz o tym, kiedy odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za sianie zamętu na mazowieckich trasach.