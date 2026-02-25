Szykują modernizację w warszawskim metrze. “Umowa podpisana”

Ważna modernizacja w metrze w Warszawie - jest umowa

W ostatnich dniach stycznia Metro Warszawskie rozstrzygnęło przetarg, w ramach którego wybrano wykonawcę rozbudowy układu torowego stacji metra Kabaty na linii M1. Na zadanie realizowane przez firmę Gülermak zostanie przeznaczonych 33 772 110 zł brutto. Jak przekazała rzeczniczka Anna Bartoń, na rozbudowę kubatury części technicznej stacji i układu torowego, montaż urządzeń sterowania ruchem oraz szkolenia dla obsługi wykonawca dostanie rok od podpisania umowy.

Co dokładnie zmieni się w ramach inwestycji?

- Prace modernizacyjne obejmą tzw. komorę torów odstawczych stacji Kabaty, więc docelowe rozwiązania nie będą widoczne dla pasażerów, jednakże wpłyną na poprawę przejazdu składów pasażerskich. Po zakończeniu przebudowy pociągi metra będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty i jednocześnie kolejne składy będą mogły płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty - dodała.

Realizacja robót ma wpłynąć na usprawnienie kursowania pociągów metra dzięki wyeliminowaniu wydłużonych postojów na stacjach dojazdowych do Kabat. Techniczne manewry przeniosą się z toru przy peronie na odcinek łączący stację z wylotem z tunelu w stronę wspomnianej Stacji Techniczno-Postojowej. - W perspektywie uruchomienia nowej linii M3 (w początkowym etapie bez STP Kozia Górka), zmiany pozwolą bardziej elastycznie zarządzać ruchem - część pociągów będzie wprowadzana na nową linię właśnie poprzez M1 z STP Kabaty - podkreśliła Bartoń.

Co szczególnie istotne dla okolicznych mieszkańców, w ramach pierwszego etapu robót wykonawca zajmie się zaprojektowaniem czasowej organizacji ruchu w rejonie Al. KEN i ul. Iwanowa-Szajnowicza. Gdy ta zostanie zatwierdzona, jej szczegóły od razu zostaną ogłoszone.

