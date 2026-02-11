Transport publiczny w Warszawie

Po Warszawie i okolicach każdego dnia jeździ blisko 250 linii autobusowych. Choć generalnie spora część mieszkańców zdaje się dobrze oceniać działania Warszawskiego Transportu Publicznego (według danych zebranych w Barometrze Warszawskim za 2024 rok aż 96% udzielających odpowiedzi uznaje funkcjonowanie komunikacji miejskiej, obok bezpieczeństwa, czystości i porządku i bezpieczeństwa na drogach, za najważniejszy obszar życia w mieście, a 89% respondentów uważa, że jest on dobrze zarządzany), są też głosy przeciwne.

Niezadowoleni pasażerowie najczęściej narzekają na spóźnienia pojazdów, które nie przyjeżdżają na czas, wydłużając podróże po mieście. Postanowiliśmy sprawdzić, która linia autobusowa przoduje w tym względzie i należy do tych najczęściej spóźniających się.

Ta linia autobusowa najczęściej spóźniała się w 2025 roku w stolicy

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie odpowiedział na nasze pytanie dotyczące rekordzisty wśród spóźniających się linii w stolicy w minionym roku. Według oficjalnych statystyk ZTM najwięcej powodów do narzekań mają pasażerowie linii 707. W zeszłym roku spóźniała się ona średnio 17 minut.

707 to linia strefowa niezwykle istotna dla mieszkańców południowej części aglomeracji warszawskiej. Autobusy tej linii łączą Piaseczno z warszawskim parkingiem P+R w al. Krakowskiej. Pojazdy przejeżdżają też przez takie podwarszawskie miejscowości jak m.in. Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka czy Raszyn. Dla wielu mieszkańców tych ośrodków linia 707 stanowi zatem prawdziwe "okno" na Warszawę, pozwalające dotrzeć do pracy i przesiąść się w pojazdy komunikacji miejskiej zmierzające do centrum Warszawy. Co więcej, pojazdy na tej trasie jeżdżą z częstotliwością, co pół godziny.Tym bardziej więc opóźnienie wynoszące średnio aż 17 minut musi być dokuczliwe dla wszystkich pasażerów.

