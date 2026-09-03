Tajemnicza akcja służb na warszawskiej Pradze. To już kolejny incydent na tej samej ulicy

Zaskakująca interwencja służb na Pradze-Południe 3 września

Czwartkowy wieczór 3 września przyniósł kolejne niepokojące sceny na warszawskiej Pradze-Południe. Przy ulicy Żupniczej zaroiło się od przedstawicieli policji, strażaków oraz ratowników medycznych. Mimo obecności tak dużych sił, mundurowi odmawiają podania oficjalnych informacji dotyczących przyczyn tej interwencji.

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Podejrzane ładunki obok Dworca Wschodniego na Pradze

Warto przypomnieć, że to właśnie ulica Żupnicza była dzień wcześniej areną bardzo nerwowych wydarzeń. Na jednej z ławek niedaleko Dworca Wschodniego zauważono intrygujące paczki, z których wystawały kable. Zgubę wypatrzyli strażnicy miejscy odbywający rutynowy obchód, natychmiast wzywając na pomoc policję i strażaków. Zagrożenie wydawało się na tyle realne, że konieczne było wprowadzenie objazdów dla autobusów komunikacji miejskiej.

Do działań włączyli się również policyjni specjaliści od materiałów wybuchowych. Po dokładnym sprawdzeniu terenu uznano, że znalezisko nie stanowi żadnego bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców.

Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia z dronem na lotnisku w niemieckim Lipsku oraz ostrzeżenia zachodnich służb wywiadowczych o wrogich zamiarach Rosji, tego typu alarmy działają na wyobraźnię. Każde zgłoszenie o potencjalnym ładunku wybuchowym jest natychmiast traktowane z najwyższą powagą i budzi spory strach wśród lokalnej społeczności.