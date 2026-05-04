Tajemnicza śmierć na Bemowie. Służby od świtu blokowały skrzyżowanie

Do tragicznych scen doszło w poniedziałek, 4 maja, na Bemowie. Od wczesnych godzin porannych w okolicach skrzyżowania ulic Hubala i Ołtarzewskiej trwały intensywne działania służb, co spowodowało miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym. Zaniepokojeni okoliczni mieszkańcy od razu zwrócili uwagę na dużą liczbę funkcjonariuszy oraz szczelnie odgrodzony fragment jezdni i pobocza, gdzie policjanci rozstawili osłonę zasłaniającą widok.

„Zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 5 rano. Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji. Nie było to zdarzenie o charakterze kryminalnym. Ze względu na charakter sprawy, nie wypowiadamy się w tym temacie”

Takie oficjalne stanowisko w rozmowie z „Super Expressem” przedstawiła nadkom. Marta Sulowska, pełniąca funkcję oficera prasowego bemowskiej komendy policji.

Nieoficjalne ustalenia w sprawie śmierci 83-latka na Bemowie

Jak wynika z informacji przekazanych nieoficjalnie, życie stracił 83-letni mężczyzna, który miał zginąć w wyniku rany postrzałowej. Te same medialne doniesienia sugerują, że senior najprawdopodobniej podjął tragiczną decyzję o odebraniu sobie życia. Przedstawiciele policji konsekwentnie unikają potwierdzenia tych doniesień, powtarzając jedynie, że incydent nie nosi znamion przestępstwa. Na obecnym etapie śledczy nie zdradzają żadnych dodatkowych okoliczności prowadzonych czynności.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, odczuwasz silny lęk lub znasz kogoś, kto rozważa najgorsze rozwiązanie, nie zwlekaj i skorzystaj z bezpłatnych infolinii pomocowych. Wsparcie oferują specjaliści dostępni przez całą dobę w całej Polsce:

800 70 2222 – to całodobowy kontakt do Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie psychicznym;

800 12 12 12 – darmowy telefon zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka;

116 111 – całodobowa linia dedykowana dla dzieci i młodzieży szukających pomocy;

116 123 – numer bezpłatnego wsparcia emocjonalnego przeznaczony dla osób dorosłych;

112 – ogólnopolski numer alarmowy na wypadek bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

