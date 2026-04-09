Tajemnicza śmierć na S17. Spadł z wiaduktu pod jadący samochód?

Tragedia na drodze ekspresowej S17. Pieszy spadł z wiaduktu wprost pod auto
W środę, 8 kwietnia wieczorem, policjanci odebrali wstępną informację o potrąceniu człowieka w okolicach Garwolina. Zgłoszenie wpłynęło tuż przed 21:00, a na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy strażaków, ratowników medycznych i patrole policji. Życia poszkodowanego nie udało się uratować. Dramat rozegrał się na granicy Garwolina i Woli Rębkowskiej, w rejonie wiaduktu łączącego ulice Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego i Lipową. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara najprawdopodobniej spadła z wysokości wprost przed maskę auta. Śledczy mają teraz za zadanie ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego zrządzenia losu, czy do całkowicie innej sytuacji.
Gigantyczne korki na S17 pod Garwolinem. Policja zabezpieczała ślady na jezdni
Miejsce zdarzenia przez wiele godzin byoł szczegółowo badane przez techników i policjantów. Skutkiem makabrycznego wypadku było całkowite zablokowanie jezdni trasy S17 prowadzącej w kierunku Warszawy. Komunikacyjny paraliż dotknął odcinek między węzłem Garwolin Północ w Sulbinach a zjazdem Garwolin Zachów, znanym również w okolicy jako węzeł Garwolin – Avon. Zmotoryzowani musieli korzystać z objazdó. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie szacowała, że problemy potrwają co najmniej do godziny 00:30.
Wsparcie w kryzysie. Gdzie szukać pomocy w trudnych chwilach?
Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.