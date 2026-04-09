Tajemnicza śmierć na S17. Spadł z wiaduktu pod jadący samochód?

Tragedia na drodze ekspresowej S17. Pieszy spadł z wiaduktu wprost pod auto

W środę, 8 kwietnia wieczorem, policjanci odebrali wstępną informację o potrąceniu człowieka w okolicach Garwolina. Zgłoszenie wpłynęło tuż przed 21:00, a na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy strażaków, ratowników medycznych i patrole policji. Życia poszkodowanego nie udało się uratować. Dramat rozegrał się na granicy Garwolina i Woli Rębkowskiej, w rejonie wiaduktu łączącego ulice Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego i Lipową. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara najprawdopodobniej spadła z wysokości wprost przed maskę auta. Śledczy mają teraz za zadanie ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego zrządzenia losu, czy do całkowicie innej sytuacji.

Sonda Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

Gigantyczne korki na S17 pod Garwolinem. Policja zabezpieczała ślady na jezdni

Miejsce zdarzenia przez wiele godzin byoł szczegółowo badane przez techników i policjantów. Skutkiem makabrycznego wypadku było całkowite zablokowanie jezdni trasy S17 prowadzącej w kierunku Warszawy. Komunikacyjny paraliż dotknął odcinek między węzłem Garwolin Północ w Sulbinach a zjazdem Garwolin Zachów, znanym również w okolicy jako węzeł Garwolin – Avon. Zmotoryzowani musieli korzystać z objazdó. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie szacowała, że problemy potrwają co najmniej do godziny 00:30.

Wsparcie w kryzysie. Gdzie szukać pomocy w trudnych chwilach?

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.