Jest nowy fotoradar w woj. mazowieckim. Oto lokalizacja urządzenia

Nowy fotoradar w woj. mazowieckim - gdzie się pojawił?

Nowy fotoradar rozpoczął działanie o godz. 12:00 w czwartek, 2 kwietnia. Urządzenie pojawiło się na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Rębowo (pow. płocki). Przejeżdżający tamtędy kierowcy powinni pamiętać, że obowiązujące w miejscu pomiaru ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, Red Light w woj. mazowieckim 2026

Przypomnijmy, że od początku 2026 r. liczba urządzeń pilnujących kierowców w województwie mazowieckim zdążyła znacznie wzrosnąć. Jeszcze w sylwestrową noc rozpoczęły działanie odcinkowe pomiary prędkości na S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska; długość odcinka pomiarowego: 7,4 km) oraz na S2 (węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska; długość odcinka pomiarowego: 10,3 km), a w Nowy Rok - na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km), na S8 (węzeł Opacz - węzeł Puchały; długość odcinka pomiarowego: 2,3 km) oraz na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km).

Niedługo później, pod koniec stycznia uruchomiono systemy na A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów; długość odcinka pomiarowego: 17,4 km), na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km) oraz na S7 (węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów; długość odcinka pomiarowego: 15,9 km). Na początku marca ruszył OPP na DW579, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Leszno - Cybulice Duże; długość odcinka pomiarowego: 12,9 km), a pod koniec miesiąca - na S8, od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (długość odcinka pomiarowego: 8,1 km).

Poza tym od początku roku w województwie mazowieckim pojawił się również nowy fotoradar na DK60 w miejscowości Goślice oraz nowy system Red Light na DK92, na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel.

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze