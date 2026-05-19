Pogodowy armagedon nadciąga nad Polskę. IMGW ostrzega przed burzami w dziewięciu województwach

IMGW ostrzega przed burzami. Zagrożonych dziewięć województw

Wiosenna aura w Polsce bywa bardzo kapryśna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty pierwszego stopnia przed burzami dla znacznego obszaru województwa dolnośląskiego, południowych fragmentów podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także północnej części Mazowsza oraz niektórych powiatów w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Niebezpieczna pogoda ma się utrzymać we wtorek (19 maja) w godzinach od 12:00 do 23:00.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad”

Co oznaczają żółte alerty IMGW?

Dla własnego bezpieczeństwa absolutnie nie należy ignorować tego typu komunikatów. Meteorologiczne ostrzeżenia pierwszego stopnia, wydawane przez IMGW, zwiastują wystąpienie groźnych zjawisk pogodowych, które mogą skutkować znacznymi stratami materialnymi, a nawet stanowić realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Eksperci od pogody wyjaśniają, że na terenach objętych żółtymi alertami trzeba być gotowym na ewentualne problemy na drogach czy trudności w organizacji imprez na świeżym powietrzu (włącznie z ich odwołaniem). W obliczu takich prognoz eksperci rekomendują zachowanie szczególnej ostrożności oraz bieżące monitorowanie sytuacji meteorologicznej i oficjalnych komunikatów.

Sonda Czy sprawdzasz regularnie ostrzeżenia IMGW? Tak Nie Nie ufam prognozie pogody