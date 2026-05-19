Pijany kierowca wjechał w przystanek na placu Szembeka. Miał 1,5 promila alkoholu

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło na placu Szembeka, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie na początku 2026 roku zginęło 6-letnie dziecko. Pijany kierowca uderzył samochodem w barierki ochronne przy torowisku, całkowicie demolując konstrukcję. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna wsiadł za kierownicę pod wpływem dużej ilości alkoholu.

Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy - powiedział Jakub Gontarek ze stołecznej policji.

Tym razem nikt nie zginął tylko dzięki ogromnemu szczęściu. Chwilę przed uderzeniem auta z przystanku odjechał tramwaj, więc na betonowej platformie nie było żadnych pasażerów. Choć na tym skrzyżowaniu stoi już fotoradar, mieszkańcy i społecznicy zwracają uwagę, że samo urządzenie nie powstrzyma kierowców przed tak niebezpiecznymi manewrami. Dlatego coraz głośniej mówi się o konieczności fizycznej zmiany wyglądu ulicy, aby zmusić kierowców do wolniejszej jazdy.

Radny Robert Migas proponuje zmiany na ulicy Grochowskiej. Parkowanie na jezdni i węższe pasy

W obliczu kolejnych wypadków radni miejscy chcą, aby ulica Grochowska przestała przypominać trasę przelotową, a stała się bezpieczniejszą przestrzenią dla mieszkańców. Robert Migas przedstawił propozycję, według której ulica miałaby zamienić się w wielkomiejską aleję z szerokimi chodnikami i drogami dla rowerzystów. Jednym z głównych pomysłów jest zabranie samochodów z chodników i przeniesienie ich na jezdnię.

W wizji moich marzeń, Grochowska jest wielkomiejską aleją, z torowiskiem pośrodku, szerokimi chodnikami, drogami rowerowymi. Wiemy, że tak długo nie będzie, ale to, co chciałbym zaproponować w tym projekcie, żeby jeszcze to dodać. Skoro i tak zmniejszamy przepustowość do dwóch pasów, to żeby przenieść parkowanie z chodnika na prawy pas i w stronę Gocławka, to mogłoby znacząco uspokoić ruch na Grochowskiej - proponował radny Robert Migas podczas obrad Rady Dzielnicy Praga-Południe.

Radny uważa, że należałoby również rozważyć stworzenie dodatkowego skrzyżowania na wysokości ulicy Sarneckiej oraz likwidację zatok autobusowych na jednej z jezdni. Choć wcześniej te propozycje odrzucano, tłumacząc to między innymi potrzebami wojska, to temat bezpieczeństwa wraca teraz ze zdwojoną siłą.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają remont. Jak zmieni się skrzyżowanie z ulicą Zamieniecką?

Planowana przebudowa ulicy i skrzyżowań ruszy dopiero wtedy, gdy swój remont w tym rejonie rozpoczną Tramwaje Warszawskie. Spółka przygotowuje się do kompleksowej modernizacji torowiska na odcinku od przystanku Czapelska aż do pętli Gocławek. Inwestycja ta będzie doskonałą okazją, aby przy okazji naprawy szyn przebudować całą infrastrukturę drogową i poprawić widoczność na pasach.

Przy okazji naszych prac będziemy mogli wprowadzić korzystne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach, czyli tam gdzie ta ingerencja w układ drogowy będzie największa. Takie zmiany, które poprawiają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu z ulicą Zamieniecką zmiany będą polegały przede wszystkim na wydzieleniu pasów do skrętu z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej - wyjaśnił Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Dzięki nowym światłom kierowcy jadący od strony ulicy Płowieckiej będą mieli swoje oddzielne pasy do jazdy na wprost i do skrętu, co wyeliminuje ryzykowne sytuacje. Zmiany obejmą również tak zwaną małą Grochowską, czyli jezdnię serwisową, gdzie zostanie wprowadzony kontraruch dla rowerzystów oraz zmienione zostaną kierunki jazdy, aby auta rzadziej się tam zderzały. Dodatkowo niektóre przejścia dla pieszych bez świateł zostaną podwyższone, co wpłynie na uspokojenie ruchu w całej okolicy.