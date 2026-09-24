Tak zmienią się ulice Warszawy na zimę, miasto wyda na to rekordowe miliony

Kraina warszawskich legend i wielkich postaci

Tegoroczna edycja świetlnego widowiska zabierze spacerowiczów w niezwykłą podróż śladami warszawskich podań oraz historycznych postaci. Na Placu Zamkowym stanie tradycyjna, 21-metrowa choinka, obok której pojawią się interaktywne figury Bazyliszka czy Kamiennego Niedźwiedzia. Na Rynku Nowego Miasta powstanie wyjątkowa karuzela, na której będzie można pojeździć w towarzystwie Złotej Kaczki oraz Warsa i Sawy. Z kolei na Rynku Starego Miasta przechodnie spotkają świetlne rzeźby przedstawiające wybitne osobistości, takie jak Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko oraz Bolesław Prus.

Świąteczny klimat zagości również na Trakcie Królewskim. Na skwerze Hoovera zaplanowano instalacje przedstawiające anielskie skrzydła i postacie kolędników. Prawdziwą nowością będzie nowoczesny mapping Pałacu Staszica, który ożywi historyczną fasadę budynku za pomocą dynamicznych obrazów, animacji, efektów świetlnych oraz dopasowanej muzyki.

Świetlna rewolucja w sercu stolicy

Nowa umowa zakłada znacznie większy zasięg dekoracji niż w ubiegłych latach. Iluminacja ozdobi nie tylko Krakowskie Przedmieście i Starówkę, ale wkroczy do ścisłego centrum, podkreślając metropolitalny charakter miasta. Nowoczesne, geometryczne motywy nawiązujące do projektu Nowe Centrum Warszawy pojawią się w wielu nowych punktach stolicy:

Plac Centralny oraz odnowione ulice Złota i Zgoda,

oraz odnowione ulice Złota i Zgoda, ulica Marszałkowska oraz Aleje Jerozolimskie,

w kolejnych sezonach Pasaż Wisławy Szymborskiej oraz ulica Okrzei.

Energooszczędna technologia i dbałość o klimat

Skala całego przedsięwzięcia jest ogromna. Nowa iluminacja będzie składać się z blisko 2,9 miliona energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 różnorodnych elementów dekoracyjnych, w tym bram świetlnych, fotopunktów i instalacji interaktywnych. Choć koszt realizacji inwestycji robi wrażenie, kwota ta odpowiada oszczędnościom, jakie miasto wygenerowało w zeszłym roku na energii elektrycznej dzięki modernizacji oświetlenia ulicznego. Dodatkowo system zostanie wyposażony w specjalne sterowniki redukujące moc świateł w godzinach nocnych, co pozwoli ograniczyć zużycie prądu i zanieczyszczenie światłem.

Całoroczne atrakcje w Parku Świętokrzyskim

Świetlne atrakcje nie będą jedynie domeną zimy. Zeszłoroczne badania wykazały, że aż co trzeci mieszkaniec Warszawy odwiedził Trakt Królewski specjalnie po to, aby zobaczyć zimowe dekoracje. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, miasto uruchomi całoroczną iluminację w Parku Świętokrzyskim zlokalizowanym pod Pałacem Kultury i Nauki. Parkowe alejki rozświetlą się motywami botanicznymi, nawiązującymi do naturalnych form roślinnych i świata owadów. Pierwsze zwiastuny tej wyjątkowej instalacji mieszkańcy będą mogli podziwiać już w połowie października, jeszcze przed oficjalnym startem zimowego sezonu.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe