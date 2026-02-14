Takiego muralu jeszcze nie było! Można zobaczyć go nie tylko w Warszawie

Mural z Marią Skłodowską-Curie w Warszawie i pięciu innych miastach w Polsce

Pierwszym efektem współpracy są murale przedstawiające Marię Skłodowską-Curie, które powstały w Warszawie, Płocku, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. Prace wykonano w technologii fluorescencyjnej, symbolicznie nawiązującej do badań nad promieniotwórczością, z którymi związana była polska noblistka. Nowoczesna forma łączy świat nauki ze sztuką miejską, tworząc atrakcyjny wizualnie sposób opowiadania o dorobku jednej z najwybitniejszych postaci w historii światowej nauki.

Murale można oglądać pod następującymi adresami:

Warszawa — ul. Jaworzyńska 11

Poznań — ul. Jeżycka 46

Wrocław — ul. Legnicka 11

Kraków — ul. Grzegórzecka 39

Łódź — ul. Wólczańska 127

Płock — ul. Wyszogrodzka 161

Kampania ruszyła 11 lutego — w dzień imienin Marii Skłodowskiej-Curie oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Wybór tej daty ma podkreślać rolę kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz przypominać o pionierskim wkładzie badaczki w rozwój fizyki i chemii.

— Maria Skłodowska-Curie była postacią absolutnie wyjątkową, której odkrycia i pasja do nauki wciąż inspirują ludzi na całym świecie. Zależało nam, żeby projekty rozpoczynające współpracę z muzeum jej imienia nawiązywały do wyjątkowego życia noblistki, były świeże i angażujące. Stąd pomysł na murale, które doskonale wpisują się w przestrzeń miejską, pozwalają popularyzować naukę w atrakcyjny wizualnie sposób i łączyć ją ze sztuką oraz kulturą. Chcemy zaciekawić odbiorców i sprawić, by historia Marii Skłodowskiej-Curie stała się bliższa młodszym pokoleniom. Pokazujemy, że nauka może inspirować i być częścią codziennego życia, a jednocześnie przypominamy, że Polska ma powody do dumy ze swoich wybitnych naukowców — mówi Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

i Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Współpraca ORLEN i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie wykracza jednak poza projekt muralowy. W planach są zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi, cykl wydarzeń „Na rowery z Marią”, promujący zdrowy tryb życia, a także publikacja „Maria Skłodowska-Curie • Albert Einstein. Listy /1911–1932/”, przybliżająca przyjaźń dwóch legend światowej nauki.

— Współpraca z ORLEN to dla Muzeum wyjątkowa okazja do realizacji ambitnego programu edukacyjnego, który wyjdzie także poza mury naszej siedziby przy ulicy Freta i połączy naukę z historią. Kultywując dziedzictwo Marii, chcemy inspirować do odkrywania piękna nauki i jej wpływu na świat. Będziemy zapraszać Gości na warsztaty, spotkania, wystawy i rajdy rowerowe. Współpraca z ORLENEM to nie tylko środki — to także wspólne promowanie wartości ważnych dla Marii: ciekawości, wytrwałości, wiary w siebie i działania na rzecz dobra wspólnego — mówi Barbara Gołębiowska, Dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Projekt wpisuje się w strategię ORLEN zakładającą rozwój aktywności wspierających naukę, obok działań realizowanych w obszarze kultury i sportu. Spółka konsekwentnie buduje rolę mecenasa nauki, angażując się w inicjatywy popularyzujące wiedzę, wspierające edukację oraz wzmacniające społeczną świadomość dorobku polskich naukowców.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie to jedyne na świecie biograficzne muzeum poświęcone noblistce. Mieści się przy ul. Freta 16 w Warszawie, w XVIII-wiecznej kamienicy, w której przyszła na świat badaczka. Ekspozycja prezentuje jej życie i działalność, obejmując osobiste pamiątki, fotografie, dokumenty oraz przedmioty związane z jej osiągnięciami naukowymi. Instytucja prowadzi także programy edukacyjne i wydarzenia upowszechniające dorobek Marii Skłodowskiej-Curie.

Maria Salomea Skłodowska-Curie (urodzona w Warszawie w 1867, zmarła w 1934 w Passy, we Francji) była uczoną specjalizującą się w fizyce doświadczalnej i chemii fizycznej. Jako pierwsza osoba w historii została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla – w 1903 roku z fizyki oraz w 1911 roku z chemii.