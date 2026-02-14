Gdzie dokładnie znajduje się wieś Lipowy Las?

Zapytaliśmy ChatGPT o to, która miejscowość położona na Mazowszu ma jego zdaniem najpiękniejszą, najbardziej urokliwą nazwę. Jak się okazuje sztuczna inteligencja nie miała większych wątpliwości i skierowała naszą uwagę na niepozorną, bardzo małą miejscowość na północy województwa mazowieckiego. Jej zdaniem jej nazwa dosłownie "pachnie latem".

Lipowy Las - bo o niej mowa - to wieś zlokalizowana w centralno-wschodniej Polsce, około 107 kilometrów na północ od Warszawy. Administracyjnie przynależy do województwa mazowieckiego, a bardziej szczegółowo do powiatu ostrołęckiego i gminy Baranowo, od którego siedziby jest położona ok. 2,5 kilometra.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, wieś zamieszkiwało zaledwie 103 mieszkańców. Ta liczba podkreśla kameralny charakter miejscowości. Warto również wspomnieć o historycznym kontekście – w latach 1975–1998, w wyniku poprzedniej reformy administracyjnej, Lipowy Las należał do województwa ostrołęckiego.

Wieś o pięknej nazwie jako "okno na Mazury"

Codzienność w tak małej społeczności jak Lipowy Las toczy się spokojnym rytmem, z dala od zgiełku wielkich miast. Więzi sąsiedzkie są tu z pewnością silniejsze, a otaczająca przyroda odgrywa kluczową rolę w życiu mieszkańców. Pod względem organizacji kościelnej, wierni Kościoła rzymskokatolickiego z Lipowego Lasu należą do parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w pobliskim Baranowie. To tamtejszy kościół jest centrum życia duchowego dla całej okolicy, integrując mieszkańców okolicznych wsi podczas nabożeństw i uroczystości religijnych.

Położenie geograficzne wsi wskazuje na lokalizację wśród pól i lasów, co czyni to miejsce atrakcyjnym dla osób poszukujących wytchnienia i autentycznego kontaktu z polską wsią. Tym bardziej, że miejscowość ta położona jest w regionie, który stanowi swoiste "okno" na Mazury - stąd do pierwszych mazurskich jezior jest już zaledwie 40 kilometrów. Warto więc rozważyć krótką wizytę w mazowieckiej miejscowości z najbardziej urokliwą nazwą np. w drodze na mazurski wypoczynek.

Zobacz wieś Lipowy Las na zdjęciach:

