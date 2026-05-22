Karambol na autostradzie A2. Jedno z aut wbiło się pod drugie

Poważny incydent drogowy miał miejsce 22 maja 2026 roku kilkanaście minut po godzinie czternastej. Na trasie szybkiego ruchu A2, niedaleko wsi Koszajec w powiecie pruszkowskim, zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Sytuacja na drodze wyglądała wyjątkowo dramatycznie, ponieważ w wyniku siły uderzenia jedno z aut wjechało bezpośrednio pod podwozie renault. Samochody dosłownie piętrzyły się na jezdni. Pomimo fatalnego widoku zgniecionych karoserii, żaden z kierujących ani ich pasażerowie nie doznali uszczerbku na zdrowiu.

Miejsce wypadku znajdowało się na prostym fragmencie trasy w stronę Łodzi. Z przebiegu zdarzenia wynika, że prowadzący jedno z aut najpewniej stracił czujność za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim samochodu. Zainicjowało to klasyczny efekt domina, w którym kolejno najeżdżały na siebie pojazdy marek toyota, peugeot, renault i mazda. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że winę za całe to niebezpieczne zamieszanie ponosi kierujący mazdą. Funkcjonariusze policji nałożyli na niego karę finansową sięgającą kilku tysięcy złotych.